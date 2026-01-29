logo
Prvi snimak Kadirova nakon vijesti o smjeni vođe Čečenije: Putin mu našao zamjenu, a on ima rješenje za Ukrajinu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ramzan Kadirov ne vjeruje u mirovne pregovore sa Ukrajinom.

Ramzan Kadirov ne vjeruje u sporazum Ukrajine i Rusije Izvor: Profimedia

Lider Čečenije Ramzan Kadirov izjavio je danas da ne vjeruje u mirovne pregovore sa Ukrajinom o kraju rata koji za manje od mjesec dana ulazi u petu godinu, prenosi ruska "Gazeta". Djeluje da se oporavio od problema sa bubrezima zbog kojih je dugo hospitalizovan.

"Smatram da rat treba dovesti do kraja. Pregovori posle svega što je učinjeno – ja sam protiv toga. Vjerujem da Ukrajina kao država neće opstati u sadašnjem obliku", kaže Kadirov.

Da podsjetimo, Ramzan Kadirov je je do nedavno bio hospitalizovan zbog problema sa bubrezima, ljekari su mu se borili za život jer je jedno vreme bio u vrlo teškom stanju. U tom periodu, krajem decembra 2025. i početkom januara, ruski predsjednik Vladimir Putin je ozbiljno razmatrao njegovu potencijalnu zamenu u slučaju smrti i glavni kandidat je sin Kadirova, Adam.

On je sredinom ovog mjeseca, tačnije 16. januara, doživeo tešku saobraćajnu nesreću u Groznom zbog koje je završio u bolnici. Prve informacije nakon nesreće su govorile da je u kritičnom stanju.

