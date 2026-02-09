Zašto putnički avioni ne lete preko Antarktika? Stručnjak dao detaljno objašnjenje, evo koji su razlozi

Stručnjak objasnio zašto avioni skoro nikada ne lete preko Antarktika.

Izvor: Shutterstock/Oleksandr Matsibura/Umer Sayyam

Koja je vjerovatnoća da putnici u avionu čuju obavještenje: "Dame i gospodo, trenutno letimo iznad Antarktika"? Odgovor je - vrlo mala. Iako nema zvanične zabrane civilnih letova iznad Južnog pola, brojni faktori čine ovo područje nepogodnim za komercijalnu avijaciju.

Od velikih interkontinentalnih ruta do regionalnih linija, avio saobraćaj je postao "noseći stub" globalnog saobraćaja. Ipak, uprkos svemu, postoje dijelovi svijeta gdje putnički avioni rijetko ili nikada ne zalaze. Jedan od njih je upravo Antarktik, kontinent koji, iako naučno značajan, ostaje izvan glavnih avio-koridora.

Bezbjednost putnika i članova posade mora biti na prvom mjestu

Iako je Antarktik formalno otvoren za civilne letove(ali ne i za vojne), bezbjednosni razlozi igraju ključnu ulogu u izbjegavanju ovog regiona. Na čitavom kontinentu postoje svega tri piste koje služe uglavnom za naučne ekspedicije, a njihova upotreba zavisi od vremenskih uslova, koji su u ovom području vrlo izazovni.

"U slučaju hitne situacije, sluhetanje na ove improvizovane aerodrome bilo bi jako komplikovano. Osim toga, ozonski omotač iznad Antarktika je dosta tanak, a znači da je i doza kosmičke radijacije u ovom području viša", pojašnjava stručnjak iz oblasti avijacije, Mihail Tjaglik, u intervjuu za ruski portal TekInsajder.

Ako bi avion i uspeo da se spusti, putnici i posada bi se suočili sa krajnje nepovoljnim uslovima. Prosječna temperatura u zimskim mjesecima iznosi oko -60 °C, dok je leti oko -30 °C. Čekanje pomoći u takvim uslovima bez adekvatne zaštite moglo bi biti opasno, pa čak i fatalno po zdravlje.

I pilotima i avionima je let iznad Antarktika jako izazovan

Ekstremni vremenski uslovi predstavljaju veliki izazov ne samo za ljude, već i za vazduhoplove. Niske temperature izuzetno negativno utiču na motore aviona, dok velika gustina vazduha dovodi do većeg habanja komponenti motora, kao i i povećane potrošnje aviogoriva. Ovo značajno smanjuje ekonomsku isplativost takvih letova.

Osim toga, gusta magla, snježne oluje i motononi bijeli pejzaži umnogome otežavaju let iznad Južnog pola, kao i orijentaciju pilota u prostoru. I ne samo to: nerijetko se u blizini Antarktika javljaju elektromagnetne anomalije koje mogu uticati na pouzdanost osjetljivih navigacionih sistema koji se koriste u avionima, piše TekInsajder.

Na kraju, potreba za ovakvim letovima nije velika: broj ruta koje bi značajno skratile vrijeme leta prolaskom preko Antarktika je jako mali. Najviše bi ova ruta možda koristila na letovima između jugoistočne Južne Amerike i jugozapadne Australije ili Južne Afrike i Novog Zelanda, ali nijedan od ovih koridora nema veliki broj putnika.

(RT Balkan/MONDO)