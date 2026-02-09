logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto putnički avioni ne lete preko Antarktika? Stručnjak dao detaljno objašnjenje, evo koji su razlozi 1

Zašto putnički avioni ne lete preko Antarktika? Stručnjak dao detaljno objašnjenje, evo koji su razlozi

Autor N.D. Izvor mondo.rs
1

Stručnjak objasnio zašto avioni skoro nikada ne lete preko Antarktika.

Zašto putnički avioni ne lete preko Antarktika Izvor: Shutterstock/Oleksandr Matsibura/Umer Sayyam

Koja je vjerovatnoća da putnici u avionu čuju obavještenje: "Dame i gospodo, trenutno letimo iznad Antarktika"? Odgovor je - vrlo mala. Iako nema zvanične zabrane civilnih letova iznad Južnog pola, brojni faktori čine ovo područje nepogodnim za komercijalnu avijaciju.

Od velikih interkontinentalnih ruta do regionalnih linija, avio saobraćaj je postao "noseći stub" globalnog saobraćaja. Ipak, uprkos svemu, postoje dijelovi svijeta gdje putnički avioni rijetko ili nikada ne zalaze. Jedan od njih je upravo Antarktik, kontinent koji, iako naučno značajan, ostaje izvan glavnih avio-koridora.

Bezbjednost putnika i članova posade mora biti na prvom mjestu

Iako je Antarktik formalno otvoren za civilne letove(ali ne i za vojne), bezbjednosni razlozi igraju ključnu ulogu u izbjegavanju ovog regiona. Na čitavom kontinentu postoje svega tri piste koje služe uglavnom za naučne ekspedicije, a njihova upotreba zavisi od vremenskih uslova, koji su u ovom području vrlo izazovni.

"U slučaju hitne situacije, sluhetanje na ove improvizovane aerodrome bilo bi jako komplikovano. Osim toga, ozonski omotač iznad Antarktika je dosta tanak, a znači da je i doza kosmičke radijacije u ovom području viša", pojašnjava stručnjak iz oblasti avijacije, Mihail Tjaglik, u intervjuu za ruski portal TekInsajder.

Ako bi avion i uspeo da se spusti, putnici i posada bi se suočili sa krajnje nepovoljnim uslovima. Prosječna temperatura u zimskim mjesecima iznosi oko -60 °C, dok je leti oko -30 °C. Čekanje pomoći u takvim uslovima bez adekvatne zaštite moglo bi biti opasno, pa čak i fatalno po zdravlje.

I pilotima i avionima je let iznad Antarktika jako izazovan

Ekstremni vremenski uslovi predstavljaju veliki izazov ne samo za ljude, već i za vazduhoplove. Niske temperature izuzetno negativno utiču na motore aviona, dok velika gustina vazduha dovodi do većeg habanja komponenti motora, kao i i povećane potrošnje aviogoriva. Ovo značajno smanjuje ekonomsku isplativost takvih letova.

Osim toga, gusta magla, snježne oluje i motononi bijeli pejzaži umnogome otežavaju let iznad Južnog pola, kao i orijentaciju pilota u prostoru. I ne samo to: nerijetko se u blizini Antarktika javljaju elektromagnetne anomalije koje mogu uticati na pouzdanost osjetljivih navigacionih sistema koji se koriste u avionima, piše TekInsajder.

Na kraju, potreba za ovakvim letovima nije velika: broj ruta koje bi značajno skratile vrijeme leta prolaskom preko Antarktika je jako mali. Najviše bi ova ruta možda koristila na letovima između jugoistočne Južne Amerike i jugozapadne Australije ili Južne Afrike i Novog Zelanda, ali nijedan od ovih koridora nema veliki broj putnika.

(RT Balkan/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

antarktik avioni let

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Mnk

Ovaj bolje da nista nije rekao jer je vako ispao mnogo smjesan. Kao prvo na visini od 10/11000m na kojoj avijoni vec standarno lete je izmedju -50 i -60 stepeni, naucnice zasto se tada nekvare avijoni. Zasto se nije spomenuo articki pakt u kojem jasno stoji da je preletanje preko antrtika strogo zabranjeno. Zasto nije spomenuo da je to jedini pakt u kojem su se u roko u od pola sata, 95% clanica UN jasno saglasile o zabrani preletanja preko antartika. Sta se tamo krije i zasto je to tako e to moraju da obajsne!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ