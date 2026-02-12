Slavni univerzitet u centru skandala: Profesor preporučio studenkinju Epstinu?

Nakon skandala, profesor Gelernter se suočava sa istragom zbog neprimjerenih preporuka studentkinje Džefriju Epstinu.

Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian

Univerzitet Jejl saopštio je da istaknuti profesor računarskih nauka neće držati nastavu dok traje interna istraga o njegovom ponašanju, nakon što su nedavno objavljeni dokumenti otkrili da je Džefriju Epstinuposlao imejl u kojem studentkinju preporučuje za posao opisujući je kao "zgodnu malu plavušu". Riječ je o profesoru Dejvidu Gelernteru, koji se ne kaje zbog svojih postupaka, piše AP News.

Prepiska između Gelerntera i pokojnog finansijera i osuđenog pedofila objavljena je krajem januara u sklopu velike količine dokumenata vezanih za Epstina koje je objavilo američko Ministarstvo pravde. Dokumenti pokazuju da su Gelernter i Epstajn komunicirali o raznim temama, uključujući posao i umjetnost.

U imejlu poslatom Epstin u oktobru 2011. godine, nekoliko godina nakon što je Epstin priznao krivicu za podvođenje maloljetnice, Gelernter je napisao da ima na umu "urednicu" za posao. Radilo se o studentkinji završne godine na Jejlu, koju je opisao kao "veoma sitnu, zgodnu plavušu".

"Veoma mi je drago što sam to napisao"

Gelernter je tu poruku branio u imejlu koji je prošle nedjelje poslao Džefriju Broku, dekanu Fakulteta tehničkih i primijenjenih nauka na Jejlu. Prema pisanju lokalnih novina Jejl Dejli Njuz, profesor je taj imejl proslijedio i redakciji.

Naveo je da je Epstin bio "opsjednut djevojkama", kao i "svaki drugi neoženjeni milijarder na Menhetnu. Zapravo, kao i svaki drugi heteroseksualni muškarac", te da je imao na umu "navike potencijalnog šefa".

Profesor s Jejla Dejvid Gelernter navodno preporučio studentkinju Epstinu

Izvor: Big Think/youtube

"Dok god nisam rekao ništa što bi je na bilo koji zamisliv način obeščastilo, rekao bih mu manje-više ono što je htio da čuje", napisao je Gelernter dekanu Broku. "Bila je pametna, šarmantna i prelijepa. Da li je trebalo da prećutim tu informaciju? Nikad!" Dodao je: "Veoma mi je drago što sam napisao tu poruku".

Univerzitet ga suspendovao

Studenti Gelernterovog kursa iz računarskih nauka obaviješteni su da on u utorak neće održati predavanje.

"Univerzitet ne odobrava postupak profesora niti opisani način na koji daje preporuke svojim studentima", navodi se u saopštenju Jejla.

"Ponašanje profesora je pod istragom. Dok se istraga ne završi, profesor neće držati nastavu."

Gelernter (70) nije odgovorio na upite za komentar. Tako se pridružio nizu osoba u SAD-u i Evropi, uključujući istaknute političare, koje su se našle pod povećalom javnosti zbog veza s Epstinom.

Kris Aziabor, 21-godišnja studentkinja, izjavila je da su studenti u njegovom razredu bili zatečeni njegovom vezom s Epstinom i sadržajem imejlova.

"Mislim da je definitivno postojao početni talas šoka, jer zvuči nevjerovatno da je jedan od vaših profesora, neko ko vas podučava, doslovno u tim Epstinovim dosijeima", rekla je.

"Ali ono što me je najviše iznenadilo bilo je to kako je pokušavao da brani svoje ranije riječi i postupke".

Obratio se i studentima

U poruci studentima u utorak, Gelernter je ponovo branio svoje imejlove Epstinu, navodeći da su oni razlog njegove suspenzije. U poruci, do koje je došao Asoušiejtid Pres, Gelernter je naveo da je studentkinju preporučio za ljetni posao u Epstinovoj privatnoj banci i da je ona tu preporuku željela. Tvrdi da ni on ni studentkinja tada nisu znali da je Epstin osuđeni seksualni prestupnik, iako je osuđen još 2008. godine.

"Glavni dokaz univerziteta je lični, privatni imejl, iskopan iz gomile Epstinovih dokumenata", napisao je Gelernter.

"Da vam neko pruži gomilu tuđe privatne prepiske, da li biste zaronili i čitali? Naravno da ne. Gospoda i dame ne čitaju tuđu poštu. Osnovna pristojnost".

Žrtva Unabombera

Gelernter je na Jejlu od 1982. godine i poznat je po svom radu u oblasti paralelnog računarstva. Njegova knjiga "Mirror Worlds" iz 1991. godine predvidjela je pojavu World Wide Weba. U junu 1993. teško je povrijeđen kada je u svojoj kancelariji na Jejlu otvorio paket-bombu koju je poslao Teodor Kačinski, poznat kao "Unabomber".

Epstin je, podsjetimo, 2019. godine izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji dok je čekao suđenje u Njujorku po saveznim optužbama za seksualno zlostavljanje više maloljetnih djevojaka.

