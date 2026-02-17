Makron sa "Top Gun" naočarima ponovo svjetska zvijezda: Na ulicama Indije potpuni haos zbog njega (Video)

Emanuel Makron je trčao u Mumbaju sa svojim popularnim "Top Gun" naočarima.
Predsjednik Francuske Emanuel Makron je u zvaničnoj posjeti Indiji tokom Samita o vještačkoj inteligenciji i njenom uticaju na svijet, a na društvenim mrežama i svjetskim medijima je postao glavna vijest zbog svog treninga trčanja u Mumbaju prije zvaničnog sastanka sa premijerom Indije Narendra Modijem. Kako piše "Hindustan Times", on je uspio da nađe malo vremena prije tog sastanka kako bi se razgibao i istrenirao na ulicama Mumbaija u pratnji svog i obezbjeđenja Indije.
Ono što je privuklo posebnu pažnju jesu njegove, sada već itekako poznate, "Top Gun" naočare. Njih nije skidao na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj na kom je bio sredinom januara ove godine.
#WATCH| French President Emmanuel Macron, in India for the AI Impact Summit, drew attention in Mumbai as he stepped out for a morning jog around 11 am in Churchgate, running through city streets alongside his security team.— Hindustan Times (@htTweets)February 17, 2026
Makrona isprva nisu mnogi prepoznali na ulicama Mumbaja. Kada su pojedini građani shvatili da francuski predsjednik trči blizu njih, mnogi su potrčali ka njemu da ga vide izbliza i da se fotografišu zbog čega je obezbjeđenje oko njega imalo pune ruke posla.
Nakon toga se Makron sastao sa Modijem. Imali su bilateralan sastanak, ali zasad nema informacija o detaljima.
(Mondo.rs)