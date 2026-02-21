logo
Merc ponovo na čelu: Njemački kancelar oborio rekord po broju osvojenih glasova

Merc ponovo na čelu: Njemački kancelar oborio rekord po broju osvojenih glasova

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Fridrih Merc ponovo izabran za lidera CDU sa 91,17% glasova na stranačkoj konferenciji u Štutgartu.

Fridrih Merc ponovo izabran za lidera CDU Izvor: qINA FASSBENDER / AFP / Profimedia

Njemački kancelar Fridrih Merc ponovo je izabran za lidera Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Njemačke na stranačkoj konferenciji u Štutgartu.

Na stranačkoj konferenciji, Merc je dobio 91,17 odsto glasova delegata da ostane lider stranke, što je bolji rezultat nego 2024. godine, kada je Merc dobio 89,8 odsto glasova, javlja Špigel. Merc je lider CDU od 2022. godine, a funkciju njemačkog kancelara obavlja skoro 10 mjeseci.

Ranije, obraćajući se na stranačkoj konferenciji, Merc je obećao da će poštovati neformalni dogovor unutar njemačkog političkog mejnstrima da se ne sarađuje sa krajnje desničarskom strankom Alternativa za Nemačku (AfD).

"Nećemo da dozvolimo tim ljudima iz takozvane Alternative za Njemačku da unište našu zemlju", rekao je Merc.

Pozvao je CDU da se ujedini u podršci radu vlade.

"Ako smo ujedinjeni, onda zajedno možemo da postignemo sve", istakao je Merc.

Mjesecima je savez CDU/CSU konstantno u anketama imao rezultat ispod nivoa na saveznim izborima, a lični rejting Merca je bio na samom dnu.

 (RTS/MONDO)

Tagovi

fridrih merc Njemačka stranka

