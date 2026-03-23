Drama na aerodromu u Njujorku: Avion udario u vozilo pri slijetanju

Avion kompanije Er Kanada sudario se sa aerodromskim vozilom prilikom slijetanja na njujorški aerodrom La Gvardija, nakon čega je FAA hitno obustavila sav vazdušni saobraćaj.

Avion kompanije Er Kanada (AC.TO) sudario se sa aerodromskim vozilom prilikom slijetanja na aerodrom La Gvardija u Njujorku, objavljeno je danas na veb-sajtu za praćenje letova FlightRadar24.

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) izdala je zabranu kretanja svim avionima na ovom aerodromu do 06.30 po srednjeevropskom vremenu, prenosi Rojters.

BREAKING: A plane collided with a firetruck on runway 04 while landing at LGA LaGuardia New York Airport, emergency responders are currently on the scene.



— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 23, 2026

U saopštenju FAA se navodi da je zabrana kretanja avionima rezultat vanredne situacije, a u posebnom obavještenju upućenom pilotima, FAA je saopštila da bi aerodrom mogao biti zatvoren do 19 časova po srednjeevropskom vremenu.

Nepotvrđeni snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju oštećenja na nosu aviona, ali Rojters nije mogao odmah da potvrdi autentičnost snimka. Er Kanada, FAA i vatrogasna služba Njujorka nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.