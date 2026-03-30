Novi talas nasilja na Haitiju: Bande pale kuće i ostavljaju tijela po ulicama

Autor D.V. Izvor mondo.rs
U centralnom haićanskom gradu Petit Rivijer de l’Artibonit izbili su krvavi sukobi između jedne od najopasnijih bandi i naoružanih mještana, a prizori sa lica mjesta šokirali su javnost.

Eksplozija nasilja na Haitiju Izvor: Siffroy CLARENS / Sipa Press / Profimedia

U centralnom haićanskom gradu Petit Rivijer de l’Artibonit, jedna od moćnih bandi ušla je u oružani sukob sa grupom mještana koji su preuzeli ulogu straže, potvrdili su regionalni zvaničnici za Asošijejted pres.

Napad bande Gran Grif ostavio je krvava tijela razbacana po ulicama naselja Žan-Deni. Bande su palili kuće i ostavile civilno stanovništvo u stanju šoka.

Nije odmah bilo jasno koliko je ljudi ubijeno u napadu. Masakr je samo najnoviji zločin u zemlji koja je već pet godina na koljenima zbog eskalacije nasilja bandi nakon atentata na predsjednika Žovenela Moisea 2021. godine.

Oko 2023. godine u karipskoj državi počele su da niču grupe građana koje su samoinicijativno preuzele pravdu u svoje ruke, pokušavajući da uzvrate udarac bandama koje iscrpljuju Haiti. Talas brutalne osvete dodatno je zakomplikovao sukob na Haitiju, dok međunarodne snage istovremeno pokušavaju da smire situaciju u zemlji.

Ove grupe često blokiraju čitave kvartove, kamenuju i odsijecaju udove osumnjičenim članovima bandi, obezglavljuju ih i spaljuju, ponekad dok su još živi.

Istovremeno, banda Gran Grif nastavlja da sije teror u regionu Artibonit na Haitiju, gdje se nalazi Petit-Rivijer de l'Artibonit. Banda Gran Grif bila je među mnogim haićanskim bandama koje je administracija Donalda Trampa prošle godine proglasila stranim terorističkim organizacijama.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, to je najveća banda u tom regionu, odgovorna za 80 odsto smrti civila. Masakirali su i silovali civile, uključujući i maloljetnicu, primorali hiljade ljudi da napuste svoje domove i raskomadali žrtve, navodi organizacija.

