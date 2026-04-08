Čitaoci reporteri

Tramp ostaje bez ratnih ovlašćenja?! Demokrate žele da završe rat sa Iranom preko Senata

Tramp ostaje bez ratnih ovlašćenja?! Demokrate žele da završe rat sa Iranom preko Senata

Autor Nikolina Damjanić
Senat će razmotriti rezoluciju kojom bi ograničio Trampa da nastavi rat sa Iranom.

Demokrate traže sjednicu senata radi ograničenja ratnih ovlašćenja trampa Izvor: Profimedia/DT phots1/Shutterstock

Američki senat bi mogao u toku sljedeće nedjelje da zasjeda kako bi razmotrio posebnu rezoluciju kojom bi ograničio ovlašćenja aktuelnog predsjednika Donalda Trampa da nastavi rat sa Iranom na Bliskom istoku, javlja "Hill". Čak Šumer, prvi čovjek američkih demokrata, je izjavio danas da se razmatra posebna rezolucija kako bi se razmotrila ratna ovlašćenja američkog predsjednika.

Prekid vatre na Bliskom istoku stupio je na snagu danas u ranim jutarnjim časovima i trebalo bi da traje dvije pune nedjelje. Međutim, američke demokrate su besne na republikance zbog rata sa Iranom i ocijenili su sukob na Bliskom istoku kao "jedan od najgorih spoljnopolitičkih poteza Sjedinjenih Država".

"Rat u Iranu je jedna od najgorih vojnih i spoljnopolitičkih akcija koju su ikada izvele Sjedinjene Američke Države", rekao je Šumer.

Demokrate su od početka rata kritikovale Trampa. Ovo je četvrti put od 28. februara, dana kada je započela izraelsko-američka vojna operacija "Epski bijes", da traže od Senata da se ispitaju ratna ovlašćenja predsjednika.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, dok je od 8. aprila na snazi dvonedjeljni prekid vatre.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

