Napadnut prvi čovjek OpenAI-ja: Bačen Molotovljev koktel na kuću Sema Altmana

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Na kuću direktora OpenAI-ja Sema Altmana bačen je Molotovljev koktel, a osumnjičeni je uhapšen. Kompanija se oglasila o incidentu.

Bačen Molotovljev koktel na kuću Sema Altmana Izvor: Profimedia

Na kuću direktora OpenAI-ja Sema Altmana bačen je Molotovljev koktel, saopštila je kompanija.

Osoba koja je navodno bacila Molotovljev koktel na kuću izvršnog direktora kompanije OpenAI, Sema Altmana, nalazi se u policijskom pritvoru, potvrdio je portparol ove AI kompanije, piše Foks njuz.

"Rano jutros, nepoznata osoba bacila je Molotovljev koktel na dom Sema Altmana i uputila prijetnje u našem sjedištu u San Francisku. Srećom, niko nije povrijeđen“, izjavio je portparol i dodao:

"Veoma smo zahvalni na brzoj reakciji policije San Franciska (SFPD) i podršci grada u očuvanju bezbjednosti naših zaposlenih. Osumnjičeni je u pritvoru, a mi pomažemo organima reda u njihovoj istrazi.“

