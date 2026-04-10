Amerikanci predviđaju nagli pad cijena energenata: Sve zavisi od ovog ključnog uslova

Direktor američkog Nacionalnog ekonomskog savjeta Kevin Haset izjavio je da administracija američkog predsjednika Donalda Trampa ima još posla po pitanju inflacije, ali da očekuje da će, kada se Ormuski moreuz potpuno otvori za plovidbu, cijene energenata brzo pasti, prenosi B92.net pisanje Tanjuga.

Haset je za Foks biznis rekao da očekuje "da će doći do brzog smanjenja cijena energije" kada se otvori Ormuski moreuz, koji je zatvorio Iran, prenosi CNN.

"Brodovi trenutno prolaze, ali sa oko deset odsto normalnog tempa. Kada se vratimo normalnom tempu, onda očekujemo da se stvari vrate u normalu", kazao je Haset.

On je bio optimističan da bi američka administracija mogla ponovo u potpunosti otvoriti Ormuski moreuz, i da omogući protok nafte za nekoliko mjeseci.

"Imamo A-tim koji ide u Pakistan da pregovara sa Irancima, a imamo i rezervne planove ako bude potrebno", zaključio je Haset.

Za tankere za naftu prolazak kroz Ormuski moreuz i dalje predstavlja značajan rizik, s obzirom da ga Iran još nije u potpunosti otvorio.

