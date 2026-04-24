Neviđena prevara na pariskom aerodromu: Zagrijavali termometre da bi dobijali opklade

Francuska policija istražuje navodno manipulisanje opremom nacionalne službe za prognozu vremena, nakon serije neobičnih očitavanja temperature koja su se poklopila sa sumnjivim dobitnim opkladama na platformi "Polimarket".

Podaci sa meteorološke stanice "Meteo-Frans" na pariskom aerodromu Šarl de Gol korišćeni su za poravnanje opklada između onlajn kockara o tome kolika će biti temperatura u Parizu tokom marta i prvih nedelja aprila.

Tokom nekih dana, u ovim opkladama je bilo više od 500.000 dolara. Čini se da je nekoliko trgovaca ostvarilo značajan profit – tri odvojena novčanika zaradila su više od 280.000 dolara kladeći se da će temperatura u Parizu dostići 19 stepeni Celzijusa 15. aprila – pri čemu je očitavanje te večeri iznenada skočilo za pet stepeni.

Vrijeme postavljanja nekih od ovih opklada izazvalo je široka nagađanja da su snalažljivi kockari manipulisali stanicom. Čini se da je najmanje jedna opklada postavljena neposredno pre naglog rasta temperature, što je donijelo 21.000 dolara profita anonimnom korisniku koji takođe ima uloge na vremenske prilike u Seulu i Torontu.

Na "Polimarketovim" kanalima na mreži Diskord, anonimni kockari dijelili su sliku generisanu vještačkom inteligencijom na kojoj se vidi čovjek sa fenom usmjerenim ka meteorološkoj stanici pored piste aerodroma.

"Šta si juče uradio sa senzorom temperature na pariskom aerodromu? Da li ti je oružje bio fen ili upaljač?", upitao je jedan kladioničar drugog.

Francuska policija potvrdila je da je primila prijavu od "Meteo-Frans" i da odjeljenje za sajber kriminal vodi istragu. Služba za prognozu vremena saopštila je za Fajnenšel tajms da su "fizički nalazi na jednom od naših instrumenata i analiza podataka sa senzora" doveli do podnošenja prijave.

"Polimarket" je prestao da koristi senzor na aerodromu Šarl de Gol kao mjerilo i sada se oslanja na onaj na aerodromu Pariz–Le Burže, ali nije otkazao ugovore niti vratio uloge.

Širenje "Polimarketa", onlajn platforme za klađenje čiji investitori uključuju i fond rizičnog kapitala u vlasništvu Donalda Trampa Mlađeg, podstiče zabrinutost da bi stvarnost – ili istina kako se prikazuje – mogla sve više postajati podložna hirovima nihilističke i sve brojnije zajednice onlajn kockara.

Kladioničari su prijetili izraelskom novinaru nakon što je izvijestio o raketnom udaru u blizini Jerusalima, zbog gotovo milion dolara uloženih na to da li će Iran tog dana napasti Izrael.

