logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Razgovaraćemo sa njim o tome": Merc ljut na Fica zbig odlaska u Moskvu

"Razgovaraćemo sa njim o tome": Merc ljut na Fica zbig odlaska u Moskvu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Njemački kancelar Fridrih Merc zamjerio je premijeru Slovačke Robertu Ficu jer boravi u Moskvi tokom proslave Dana pobjede.

Merc o Ficovoj posjeti Moskvi Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Njemački kancelar Fridrih Merc kritikovao je danas prisustvo slovačkog premijera Roberta Fica u Moskvi, gdje je održana parada povodom Dana pobjede.

"Robert Fico zna da to nije naš zajednički stav", rekao je Merc na konferenciji za novinare u Stokholmu.

"Duboko žalim zbog njegovog prisustva tamo i još ćemo razgovarati sa njim o tom danu u Moskvi", dodao je.

Slovački premijer Robert Fico rekao je tokom susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na svečanom prijemu da se u Evropi pojavljuje nova "gvozdena zavjesa", jer evropski lideri bezrazložno odbijaju saradnju sa Rusijom.

Fico je napomenuo da slovačka Vlada nastoji da vodi suverenu spoljnu politiku i gradi pragmatičan kurs prema Rusiji.

"Slovačka i Rusija neće ograničiti saradnju samo na energetski sektor", naglasio je on.

Slovački premijer je izrazio zahvalnost Putinu na tradicionalnom gostoprimstvu u Rusiji i čestitao mu Dan pobjede.

(Index/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

fridrih merc Robert Fico EU Moskva

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ