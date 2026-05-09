"Razgovaraćemo sa njim o tome": Merc ljut na Fica zbig odlaska u Moskvu

Njemački kancelar Fridrih Merc zamjerio je premijeru Slovačke Robertu Ficu jer boravi u Moskvi tokom proslave Dana pobjede.

Njemački kancelar Fridrih Merc kritikovao je danas prisustvo slovačkog premijera Roberta Fica u Moskvi, gdje je održana parada povodom Dana pobjede.

"Robert Fico zna da to nije naš zajednički stav", rekao je Merc na konferenciji za novinare u Stokholmu.

"Duboko žalim zbog njegovog prisustva tamo i još ćemo razgovarati sa njim o tom danu u Moskvi", dodao je.

Slovački premijer Robert Fico rekao je tokom susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na svečanom prijemu da se u Evropi pojavljuje nova "gvozdena zavjesa", jer evropski lideri bezrazložno odbijaju saradnju sa Rusijom.

Fico je napomenuo da slovačka Vlada nastoji da vodi suverenu spoljnu politiku i gradi pragmatičan kurs prema Rusiji.

"Slovačka i Rusija neće ograničiti saradnju samo na energetski sektor", naglasio je on.

Slovački premijer je izrazio zahvalnost Putinu na tradicionalnom gostoprimstvu u Rusiji i čestitao mu Dan pobjede.

