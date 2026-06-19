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Incident ispred supermarketa u Njemačkoj: Tromjesječna beba oteta iz kolica, dignuti helikopteri

Incident ispred supermarketa u Njemačkoj: Tromjesječna beba oteta iz kolica, dignuti helikopteri

Autori Dušan Volaš Autori Bild
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Policija u Reningenu traga za nestalom tromjesječnom bebom. Potraga uključuje helikoptere, dronove i pse tragače.

Njemačka: Tromjesječna beba oteta iz kolica Izvor: 7aktuell.de | Alexander Franz / imago stock&people / Profimedia

Policija od sinoć traga za nestalom tromjesječnom bebom u Reningenu u Njemačkoj.

Prema izvještajima, potraga je počela kasno sinoć.

"Trenutno nemamo konkretne tragove o tome gdje se nalazi tromjesječni dječak", rekao je portparol policije u petak ujutru.

Portparol policije potvrdio je za Bild da je dječak otet iz svojih kolica tokom noći.

"Dijete je kratko vrijeme ostavljeno bez nadzora. Nepoznata osoba je podigla dijete iz kolica i odvela ga", rekao je portparol.

Nekoliko sati ranije, parking supermarketa Reve u ulici Vajl der Šteter u Reningenu bio je zatvoren.

Policijske jedinice, timovi pasa za potragu i spasavanje iz celog Baden-Virtemberga, lokalne kancelarije Crvenog krsta, Savezna agencija za tehničku pomoć (THW) i vatrogasne službe sada su stigle na lice mjesta.

U potrazi za nestalom bebom učestvuju psi tragači, policijski helikopter i nekoliko dronova.

(Bild/MONDO)

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beba Njemačka otmica

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