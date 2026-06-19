logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Švajcarska uvodi kazne za isticanje nacističkih simbola

Švajcarska uvodi kazne za isticanje nacističkih simbola

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Švajcarske vlasti planiraju da novčano kažnjavaju javno isticanje nacističkih simbola, uključujući kukaste krstove i Hitlerov pozdrav. Predložene mjere dolaze nakon porasta antisemitskih incidenata i trebalo bi da omoguće bržu primjenu zakona.

Švajcarska uvodi kazne za kukaste krstove i druge nacističke simbole Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Švajcarska planira uvođenje kazne od 200 švajcarskih franaka za javno isticanje kukastih krstova, saopštilo je Savezno vijeće.

Novčane kazne bi bile naplaćene svima koji namjerno koriste nacističke simbole, nose takve tetovaže ili pokazuju gestove na javnim mjestima kao što je Hitlerov pozdrav, uključujući onlajn platforme i audio-vizuelne medije.

Vijeće je ukazalo da je potreba za uvođenjem zabrane urgentna zbog porasta broja antisemitskih incidenata.

Kazne na licu mjesta trebale bi da omoguće brzu primjenu predloženog zakona o zabrani nacističkih simbola.

Vijeće je navelo da će se izuzeci primjenjivati u obrazovne, naučne, kulturne i novinarske svrhe.

Prijedlog zakona sastavljen je nakon uglavnom pozitivnih javnih konsultacija o predloženoj zabrani, naglasilo je Savezno vijeće.

Ovaj prijedlog ima za cilj da zatvori prazninu u postojećem zakonu, prema kojem je isticanje ekstremističkih simbola kažnjivo samo ako je jasno povezano sa promovisanjem ideologije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Švajcarska zakon nacizam simbol

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ