Švajcarska uvodi kazne za isticanje nacističkih simbola

Švajcarske vlasti planiraju da novčano kažnjavaju javno isticanje nacističkih simbola, uključujući kukaste krstove i Hitlerov pozdrav. Predložene mjere dolaze nakon porasta antisemitskih incidenata i trebalo bi da omoguće bržu primjenu zakona.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Švajcarska planira uvođenje kazne od 200 švajcarskih franaka za javno isticanje kukastih krstova, saopštilo je Savezno vijeće.

Novčane kazne bi bile naplaćene svima koji namjerno koriste nacističke simbole, nose takve tetovaže ili pokazuju gestove na javnim mjestima kao što je Hitlerov pozdrav, uključujući onlajn platforme i audio-vizuelne medije.

Vijeće je ukazalo da je potreba za uvođenjem zabrane urgentna zbog porasta broja antisemitskih incidenata.

Kazne na licu mjesta trebale bi da omoguće brzu primjenu predloženog zakona o zabrani nacističkih simbola.

Vijeće je navelo da će se izuzeci primjenjivati u obrazovne, naučne, kulturne i novinarske svrhe.

Prijedlog zakona sastavljen je nakon uglavnom pozitivnih javnih konsultacija o predloženoj zabrani, naglasilo je Savezno vijeće.

Ovaj prijedlog ima za cilj da zatvori prazninu u postojećem zakonu, prema kojem je isticanje ekstremističkih simbola kažnjivo samo ako je jasno povezano sa promovisanjem ideologije.