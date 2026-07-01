Haos u Švajcarskoj nakon 14 paklenih dana: Nevrijeme napravilo kataklizmu, zabilježeni nevjerovatni snimci

Nevrijeme u Švajcarskoj donijelo je jake pljuskove i grad, uz brojne intervencije hitnih službi i poremećaje u avio-saobraćaju.

Izvor: @Rainmaker1973/X

Snažno nevrijeme koje je u utorak popodne zahvatilo Švajcarsku izazvalo je poplave, odrone, grad i brojne probleme u saobraćaju, a hitne službe su tokom noći između utorka i srijede intervenisale više stotina puta.

Nakon toplotnog talasa koji je trajao čak dvije sedmice, temperature su naglo pale, a obilne padavine i grmljavinsko nevrijeme zahvatili su veliki dio zemlje, piše Blick.

Prema prognozi švajcarske meteorološke službe, kiša je najprije zahvatila zapadne i istočne dijelove zemlje, a zatim se proširila na centralnu Švajcarsku. Savezne vlasti izdale su upozorenje trećeg stepena za veći deo zemlje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena, udara groma, rušenja stabala i mogućih poplava. Za područje Val de Traversa proglašen je četvrti, još viši stepen upozorenja.

Da situacija vrlo brzo može postati veoma opasna pokazuje i odron koji se dogodio u mjestu Zedorf, gdje je bujica blata zatrpala put prema Bauenu.

Nevrijeme u Lucernu i Cirihu

Nevrijeme je tokom večeri pogodilo i Lucern, gdje su zabilježeni jaki pljuskovi, grmljavina i grad. U sredu su meteorolozi upozorili da se najveće količine padavina očekuju na sjevernim padinama Alpa i u istočnoj Švajcarskoj, dok bi područje Berna i sjeverozapad zemlje trebalo da budu pošteđeni najtežih posljedica.

I u glavnom gradu Cirihu obilne kiše izazvale su velike probleme. Na željezničkoj stanici Štadelhofen voda je počela da curi sa plafona, zbog čega su putnici morali da zaobilaze velike bare na peronu.

Zurich was battered by a powerful storm that unleashed 8,500 lightning strikes across the region and nearly 90 km/h winds.



Trees were uprooted, streets flooded, transport disrupted, and emergency crews responded to hundreds of incidents.pic.twitter.com/GbDgRIHhyZ — Massimo (@Rainmaker1973)June 28, 2026

Posebno teško pogođeno bilo je područje Valiselena, gdje su poplavljeni podrumi, garaže i centar grada. Stanovnici su prijavili da je voda prodrla u stambene zgrade, dok je u jednoj garaži dostizala visinu od 30 do 40 centimetara. Ulazi u zgrade morali su da budu zatvoreni i dodatno zaštićeni džakovima sa peskom, piše Blick.

U obližnjem Opfikonu podzemne garaže takođe su poplavljene. U Valiselenu je jedno dostavno vozilo ostalo zaglavljeno u poplavljenom podvožnjaku, gdje je voda gotovo dostigla krov vozila. Policija je ogradila područje, a za sada nije poznato da li ima povrijeđenih.

Najviše problema zabilježeno je u kantonu Cirih, gdje su vatrogasci tokom večeri primili više od 700 poziva. Snažno nevrijeme je oko 20.30 časova poplavilo puteve, podrume i podzemne garaže, a izlili su se i brojni vodotokovi. Posebno su pogođeni sjeverni dijelovi Ciriha, kao i mesta Valiselen, Dibendorf i Rafc. Zbog velikog broja intervencija aktiviran je poseban krizni režim, a u akcije su uključene profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz celog kantona.

#Unwetter#Zürich: Einsatzleitzentrale während Stunden gefordert. Im Kanton Zürich kam es aufgrund der heftigen Niederschläge zu über 700 Feuerwehreinsätzen. Einzelne Gemeinden wie die Stadt ZH über 100 Einsätze. Zur Medienmitteilung:https://t.co/ezKiSH3pKApic.twitter.com/G7juT0Vxql — Schutz & Rettung Zürich (@SchutzRettungZH)June 30, 2026

Nevrijeme poremetilo avio-saobraćaj

Nevrijeme je ozbiljno poremetilo i avio-saobraćaj. Zbog grmljavinskih oblaka iznad Aerodroma Cirih više od 30 aviona nije moglo da sleti, pa su preusmjereni u Štutgart, Ženevu, Bazel i Lion. U utorak uveče otkazana su 44 leta - 24 dolaska i 20 polazaka - a vlasti su izuzetno dozvolile odvijanje saobraćaja i nakon redovnog završetka rada aerodroma kako bi se smanjile gužve.

Iako je aerodrom ujutru ponovo otvoren, posljedice nevremena dovele su do otkazivanja još oko 70 letova. Putnicima je preporučeno da prije polaska provere status svojih letova, jer se situacija tokom dana može mijenjati.

(MONDO)