Teheran se oglasio nakon američkog napada: "SAD je uništila ključne dijelove sporazuma"

Iransko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da su SAD odgovorne za novu eskalaciju sukoba. Kao odgovor na napade, IRGC je gađao 85 američkih objekata.

Izvor: Nathan Posner / AFP / Profimedia/EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM

Iransko Ministarstvo vanjskih poslova reagovalo je nakon vojnih udara Sjedinjenih Američkih Država, optužujući Vašington za novu eskalaciju nasilja u regionu.

Prema Teheranu, američka strana je direktno kriva za obnavljanje otvorenih neprijateljstava jer nije ispoštovala i uvažila ranije potpisani Memorandum o okončanju rata.

U zvaničnom saopštenju iranskog ministarstva vanjskih poslova naglašava se da odgovornost za najnoviji talas sukoba u potpunosti leži na Sjedinjenim Američkim Državama, koje su svojim jednostranim potezima obezvrijedile mjesece teških mirovnih pregovora.

Iz iranskog ministarstva preciziraju da su ključni i fundamentalni dijelovi postignutog mirovnog aranžmana postali potpuno neefikasni i ništavni zbog niza agresivnih koraka koje je povukla američka vojska i administracija. Kao glavne uzroke propasti dogovora, Teheran izdvaja ponovljene američke vazdušne napade na ciljeve u južnom Iranu, kao i iznenadnu odluku Vašingtona o hitnom uvođenju novih sankcija na iransku naftu.

Pored toga, Iran optužuje SAD za direktno kršenje bezbjednosnih aranžmana koji su bili dogovoreni za slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz, ali i za nastavak i podršku kontinuisanim borbenim dejstvima u Libanu. Svi ovi koordinisani potezi su, prema zvaničnom stavu Irana, trajno urušili temelje primirja.

IRGC pokrenuo masovan udar na Bahrein i Kuvajt

Sa druge strane, Sjedinjene Američke Države su odmah prebacile cjelokupnu krivicu na suprotnu stranu. Iz Vašingtona je zvanično saopšteno da su njihovi ponovljeni vojni udari u srijedu ujutru bili nužna kazna i direktan odgovor na iranske oružane napade na komercijalne tankere i trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu, koji su se dogodili nekoliko časova ranije.

Ovakav odgovor Bijele kuće izazvao je ekspresnu i radikalnu vojnu reakciju Teherana. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je, kao direktan odgovor na američku agresiju, pokrenuo masovni talas balističkih raketa i jurišnih dronova. Meta ovog žestokog kontranapada bilo je čak 85 američkih vojnih ciljeva i baza raspoređenih širom Bahreina i Kuvajta, čime je sukob u regionu ušao u izuzetno opasnu i potpuno nepredvidivu vojnu fazu.