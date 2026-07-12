Jeziva nesreća na putu Kotor - Nikšić: Kombi pun putnika sletio sa puta, ima mrtvih

Do nezgode je došlo, kada je sa magistralnog puta Kotor - Nikšić sletio putnički kombi.

Izvor: BreizhAtao/shutterstock

Jedna osoba poginula je u udesu na magistralnom putu Kotor - Nikšić, u mjestu Lipci. U toj saobraćajnoj nesreći povrijeđeno je 17 osoba, koji su potom transportovani u bolnicu u Risnu.

Prema istim informacijama, do nezgode je došlo dvadesetak minuta pre 14 sati, kada je sa puta sletio putnički kombi.

Na mjesto nesreće odmah su upućeni pripadnici kotorske Službe zaštite i spašavanja sa više vozila, dok ekipe Hitne pomoći prevoze povrijeđene u bolnicu u Risnu, javljaju crnogorski mediji.

Uzrok nesreće biće poznat nakon uviđaja.