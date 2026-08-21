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"Umrijeće": Potresna ispovijest bivše prve dame SAD o zdravstvenom stanju Džoa Bajdena, rak se proširio na kosti

"Umrijeće": Potresna ispovijest bivše prve dame SAD o zdravstvenom stanju Džoa Bajdena, rak se proširio na kosti

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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U emotivnom razgovoru, Džil Bajden govorila je o izazovima koju njen suprug Džo pokazuje u borbi protiv raka prostate.

Džil Bajden otvoreno o borbi Džoa Bajdena sa rakom Izvor: Oliver Contreras / Pool via CNP /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Džil Bajden otvoreno je govorila o emotivnom putovanju kroz koje prolaze ona i njen suprug Džo Bajden nakon što mu je prošle godine dijagnostikovan rak.

Bivša prva dama (75) gostovala je u emisiji "The Jaime Kern Lima Show" i osvrnula se na svoje psihičko stanje tokom bivšeg predsjednikovog suočavanja sa rakom prostate, koji se u međuvremenu proširio na kosti. Dok se i ona i njen suprug bore sa skorom mogućnošću njegove smrti, Džil je rekla da daje sve od sebe da odagna negativne i nekorisne misli, piše People.

"Naravno da sam uplašena. Mislim, prije svega, on je skoro 10 godina stariji od mene. A sa bolešću... jednostavno ne smiješ da pustiš misli u tom pravcu", rekla je Džil i dodala:

"Jednostavno, ne možeš da zamisliš život bez njih. Ali znaš da će umrijeti - kao što znam da ću i ja umrijeti. Tako da jedan dio toga jednostavno prihvatiš."

Džo je bio "jak" i "otporan" nakon uspostavljanja dijagnoze, rekla je Džil. On sa njom nije razgovarao o sopstvenom strahu, dodala je, niti je ona to očekivala.

"On je oduvijek bio snaga naše porodice", rekla je.

Iako ne manjka teških emocija u vezi sa Džoovim zdravljem, Džil je rekla da ona i njen suprug nisu fokusirani na poteškoće. Umjesto toga, odlučni su da čuvaju i cijene svako vrijeme koje im je preostalo zajedno.

"Ne možemo tako da gledamo na život... Gledamo na to u stilu: ’Džo ima rak. Umrijeće, pa hajde da iskoristimo svaki trenutak", rekla je Džil.

"Hajde da budemo zajedno... hajde da pronađemo stvari koje nam donose radost. Hajde da napravimo da ovo bude pozitivno putovanje - mislim, ne negativno, jer kako živjeti sa tim svakog dana? Ne možeš. Preteško je", rekla je.

Džilini komentari dolaze nakon što je kabinet bivšeg predsjednika u maju 2025. godine objavio da mu je dijagnostikovan "agresivni" rak prostate 5. grupe, koji se proširio na kosti.

Otprilike godinu dana nakon što je Džoova dijagnoza raka objavljena u javnosti, Džil je iznijela nove informacije o zdravstvenom stanju svog supruga. Gostujući u emisiji "Today" u ponedjeljak, 1. juna, Džil je rekla da se bivši predsjednik SAD "dobro drži" dok se bori sa rakom prostate četvrtog stadijuma, ali je dodala da činjenica da se rak proširio na kosti "mijenja čitavu priču".

"Mislim da će Džo živjeti sa rakom do kraja svog života", rekla je Džil.

(MONDO)

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