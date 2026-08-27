Na današnji dan se desio najkraći rat u istoriji: Trajao je 38 minuta, a odnio skoro 600 života

Najkraći rat u istoriji, sukob između Britanaca i Zanzibara, trajao je manje od jednog sata i odnio skoro 600 života.

Izvor: DANIEL GARCIA / AFP / Profimedia

Rat koji je trajao manje od jednog sata ostao je zapamćen kao najkraći rat u istoriji. Sukob se odigrao između Britanskog carstva i sultana Zanzibara. Britanci su htjeli drugu osobu na čelu te zemlje, pa su sultanu postavili ultimatum. Ubrzo nakon toga počinje sukob koji će se odigrati za manje od sat vremena, a zanzibarski sultan će se predati.

Zanzibar je u 19. veku bio zavisan od Velike Britanije. Zemlja je postala britanski protektorat, a 25. avgusta 1896. umire tadašnji vođa Zanzibara koji je sarađivao sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Nekoliko dana kasnije njegov nećak Halid bin Bargaš preuzeo je vlast državnim udarom. Britanci su htjeli nekog drugog, smatrajući da je Bargaš previše buntovan i težak za saradnju.

Novi sultan okupio je 3.000 vojnika i pripremao odbranu svoje palate. Britanci su okupili 900 zanzibarskih lojalista i posadu pet usidrenih brodova. Oni koji su ostali na brodovima započeli su sukob. Pucanj iz ratnih brodova mogao se čuti oko 9 sati ujutru. Sultanova jahta je potopljena, a palata je brzo počela da se ruši.

Sultan nije smaknut, doživio je starost

Nakon 38 minuta paljba je prestala. Sultan je pobjegao u njemački konzulat, gdje mu je pružen azil. Uhvaćen je tek 1916. godine, ali je brzo oslobođen, pa je ostatak života proveo u Mombasi. Umro je tek 1927. godine.

Rat koji je trajao svega 38 minuta odnio je gotovo 600 ljudskih života. Britanci su u mirovnom sporazumu tražili reparacije i izručenje sultana. Nakon toga postavili su svog čovjeka na čelo zanzibarskih ostrva. Britanske kolonije Zanzibar i Tanganjika ujedinile su se 1964. godine, kada nastaje nezavisna država Tanzanija. Zanzibar danas živi od turizma, a privlači ljude širom svijeta svojim predivnim plažama, tirkiznim morem i romantičnim destinacijama.

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(Index/MONDO)