Nepal obustavio potragu zbog lošeg vremena: Gotovo 3.000 ljudi se vodi kao nestalo

Nepal je zbog kiše i magle privremeno obustavio potragu i spasavanje nakon razorne poplave. Nestalo je gotovo 3.000 ljudi.

Izvor: MANAN VATSYAYANA / AFP / Profimedia

Nepal je obustavio potragu i spasavanje zbog lošeg vremena i potrebna mu je strana tehnička pomoć da bi se izborio sa razornom poplavom koja je pogodila područje na granici sa Tibetom, saopštili su zvaničnici.

"Operacije potrage i spasavanja privremeno su obustavljene jer pada kiša i vrijeme je maglovito", izjavio je Rojtersu Narendra Parijar, glavni birokrata u teško pogođenom okrugu Rasuva.

On je dodao da je fokus na organizovanju kopnenog prevoza da bi se spaseni hodočasnici prebacili u glavni grad Katmandu.

"Siromašenoj himalajskoj zemlji od 30 miliona stanovnika biće potrebno oko četiri do pet milijardi dolara za obnovu nakon razaranja izazvanog poplavom", izjavio je Rojtersu ministar finansija Svarnim Vagl.

Vlasti su nakratko obustavile spasilačke operacije i juče kada je jezero, formirano na granici Nepala i Kine nakon poplave, počelo da se preliva u rijeke Lende Kola i Trišuli u Nepalu.

To jezero je jedno od dva koja Nepal prati uzvodno od poplavne zone, a zvaničnici su upozorili da će rizici od poplava trajati dok se oba potpuno ne isuše.

Gotovo 3.000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo - 2.426 u Nepalu i najmanje 558 u tibetanskom okrugu Đirong, uključujući najmanje 540 stranaca, od kojih su mnogi hinduistički hodočasnici iz Indije.

Pokrenuta urušavanjem glečera, ogromna bujica kamenja, leda, blata i otpadaka projurila je kroz planinske riječne sisteme u srijedu, 19. avgusta, usmrtivši najmanje 626 ljudi u Nepalu i sedam u kineskom Tibetu, rušeći na svom putu zgrade, mostove i elektrane.