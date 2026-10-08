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Rubio: Rat u Ukrajini će se završiti dogovorom uz ustupke ili opasnom eskalacijom

Rubio: Rat u Ukrajini će se završiti dogovorom uz ustupke ili opasnom eskalacijom

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je da bi zastoj u ratu u Ukrajini mogao da dovede do opasne eskalacije i prerastanja sukoba u znatno širi regionalni rat.

Marko Rubio upozorio da rat u Ukrajini može da preraste u širi regionalni sukob Izvor: Profimedia/AA/ABACA/Abaca Press

Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je da bi rat u Ukrajini mogao da eskalira u znatno širi i opasniji regionalni sukob, ističući da trenutni zastoj na frontu predstavlja ozbiljnu opasnost.

"Ovo je veoma opasan rat. Izuzetno je opasan jer se, iskreno govoreći, trenutno čini da je dospeo u pat-poziciju, a takve situacije su veoma opasne jer se završavaju na samo dva načina", izjavio je Rubio na konferenciji za novinare tokom posjete Lisabonu.

Prema njegovim riječima, prvi mogući ishod jeste postizanje mirovnog sporazuma kroz pregovore, pri čemu bi obe strane morale da pristanu na određene ustupke, piše TASS.

"Prvi način je postizanje sporazuma putem pregovora, u kojem svaka strana mora nečega da se odrekne kako bi se postigao mir. [...] Drugi način na koji se završavaju ovakve pat-pozicije jeste eskalacija. Jedna ili druga strana, ili obje, pojačavaju svoje aktivnosti kako bi pokušale da slome protivnika i izađu iz zastoja, a to je veoma opasno", rekao je Rubio.

Rubio upozorio na mogućnost širenja sukoba

Američki državni sekretar upozorio je da bi dalja eskalacija mogla da ima ozbiljne posljedice po bezbjednost čitavog regiona.
Kako je istakao, takav razvoj događaja mogao bi da "pretvori rat između dvije zemlje u mnogo širi i daleko opasniji regionalni sukob".

Rubio je dodao da će Vašington nastaviti da radi na omogućavanju postizanja sporazuma putem pregovora i okončanju sukoba u Ukrajini.

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Rat u Ukrajini Marko Rubio

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