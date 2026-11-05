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"Postoji ozbiljna prijetnja": Švedska vraća granične kontrole

"Postoji ozbiljna prijetnja": Švedska vraća granične kontrole

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Švedska uvodi granične kontrole na unutrašnjim granicama zbog prijetnji po bezbjednost, koje traju šest mjeseci od novembra 2026.

Švedska vraća granične kontrole Izvor: Kicki NILSSON / AFP / Profimedia

Švedska će ponovo uvesti granične kontrole na svojim unutrašnjim granicama na period od šest mjeseci, na osnovu procjene da postoji ozbiljna prijetnja po javni red i unutrašnju bezbjednost, saopštila je tamošnja vlada u četvrtak.

"Procjena se prvenstveno zasniva na ozbiljnoj bezbjednosnoj situaciji nastaloj usled ruske invazije punog obima na Ukrajinu, što je dovelo do hibridnih pretnji i neprijateljskih aktera koji se kreću i djeluju unutar šengenskog prostora“, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

Granična kontrola biće na snazi šest mjeseci, od 12. novembra 2026. do 11. maja 2027. godine.

(MONDO)

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Švedska granica kontrola

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