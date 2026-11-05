"Postoji ozbiljna prijetnja": Švedska vraća granične kontrole

Švedska uvodi granične kontrole na unutrašnjim granicama zbog prijetnji po bezbjednost, koje traju šest mjeseci od novembra 2026.
Švedska će ponovo uvesti granične kontrole na svojim unutrašnjim granicama na period od šest mjeseci, na osnovu procjene da postoji ozbiljna prijetnja po javni red i unutrašnju bezbjednost, saopštila je tamošnja vlada u četvrtak.
"Procjena se prvenstveno zasniva na ozbiljnoj bezbjednosnoj situaciji nastaloj usled ruske invazije punog obima na Ukrajinu, što je dovelo do hibridnih pretnji i neprijateljskih aktera koji se kreću i djeluju unutar šengenskog prostora“, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.
Granična kontrola biće na snazi šest mjeseci, od 12. novembra 2026. do 11. maja 2027. godine.
(MONDO)