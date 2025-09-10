Tužilaštvo traži prepiske od Facebooka i Instagrama: Ostaje li Nikola Kos iza rešetaka?

U Okružnom sudu Banjaluka danas je održano ročište o produženju pritvora Banjalučaninu Nikoli Kosu (35), koji se dovodi u vezu sa ubistvom Dejana Kostića Dele, a odluka će biti donesena naknadno.

Kako saznajemo, tužilaštvo je tražilo da im Facebook i Instagram dostave prepiske sa profila koje je navodno koristio Kos.

Podsjećamo, Kos je, nakon osam mjeseci bjekstva, 13. avgusta u pratnji advokata došao u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, a za njim je u tom trenutku bila raspisana potjernica, te je odmah prevezen u KPZ Tunjice.

Na teret mu se stavlja krivično djelo pomaganje u teškom ubistvu, odnosno da je pomagao Nemanji Sjenici osumnjičenom da je direktni izvršilac ubistva Kostića, a prema navodima iz istrage navodno je vozio Sjenicu prije i nakon zločina.

U izjavi pred tužiocem, Kos je negirao umiješanost u ovo krivično djelo i tvrdio da je tokom potrage bio u Belgiji.

Kostić je ubijen 11. januara ove godime oko 18.50 sati na parking prostoru restorana Stara Ada u Banjaluci, a kao direktni izvršilac osumnjičen je Nemanja Sjenica koji je od tada u bjekstvu i za njim je aktivna međunarodna potjernica.

Njegov otac, Jelenko Kopranović, osumnjičen je da je počinio krivično djelo podstrekavanje na ubistvo, a Jovica Grujić za krivično pomaganje u ubistvu. Nakon izvjesnog vremena provedenog u pritvoru, obojica su pušteni na slobodu.

Kostić je upucan iz pištolja sa dva hica u glavu, a u trenutku ubistva kod sebe je imao oružje.

Svemu je prethodila svađa u banjalučkom restoranu između Kostića sa jedne, i osumnjičenih osoba sa druge strane.

