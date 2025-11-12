Samoranjavanje policijskog službenika MUP-a KS: Slučajno pucao sebi u stopalo

olicijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) danas je zadobio povrede uslijed samoranjavanja. Nesreća se dogodila u Novopazarskoj ulici.

Izvor: MUP KS

Portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić je izjavila da su intervenciji prethodili prijava i dojava za izlazak na lokaciju, s tim da u prvom trenutku nije bilo jasno da li se događaj odnosi na područje Novog Sarajeva ili Istočnog Novog Sarajeva.

"Patrole su izašle i jednog i drugog MUP-a. Došlo je do slučajnog samoranjavanja našeg policijskog službenika koji je sam sebe ranio u stopalo," rekla je Novalić za portal "Avaza".

Nije precizirano kako je tačno došlo do nesretnog samoranjavanja, ali je potvrđeno da su povrede zadobijene u predjelu stopala.

Uviđaj će biti obavljen kako bi se rasvijetlile okolnosti kako se to desilo.