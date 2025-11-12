logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Samoranjavanje policijskog službenika MUP-a KS: Slučajno pucao sebi u stopalo

Samoranjavanje policijskog službenika MUP-a KS: Slučajno pucao sebi u stopalo

Autor Dušan Volaš Izvor Avaz
0

olicijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) danas je zadobio povrede uslijed samoranjavanja. Nesreća se dogodila u Novopazarskoj ulici.

Policajac ranjen u stopalo tokom intervencije Izvor: MUP KS

Portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić je izjavila da su intervenciji prethodili prijava i dojava za izlazak na lokaciju, s tim da u prvom trenutku nije bilo jasno da li se događaj odnosi na područje Novog Sarajeva ili Istočnog Novog Sarajeva.

"Patrole su izašle i jednog i drugog MUP-a. Došlo je do slučajnog samoranjavanja našeg policijskog službenika koji je sam sebe ranio u stopalo," rekla je Novalić za portal "Avaza".

Nije precizirano kako je tačno došlo do nesretnog samoranjavanja, ali je potvrđeno da su povrede zadobijene u predjelu stopala.

Uviđaj će biti obavljen kako bi se rasvijetlile okolnosti kako se to desilo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ