Zbog prijetnji Drašku Stanivukoviću: Određen pritvor Igoru Arseniću

Zbog prijetnji Drašku Stanivukoviću: Određen pritvor Igoru Arseniću

Autor Brankica Spasenić Izvor mondo.ba
0

Osnovni sud Banjaluka odredio je pritvor Banjalučaninu Igoru Arseniću (29) osumnjičenom za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu gradonačelnika Banjaluke i predsjednika PDP-a Draška Stanivukovića.

Određen pritvor Igoru Arseniću Izvor: Srna/Nenad Stupar

Incident se desio 24. novembra u večernjim satima na Banj brdu gdje su se Arsenić i Stanivuković sreli tokom šetnje.

"Osumnjičeni je oko 20.15 časova, na stazi za rekreaciju prema spomeniku Banj brdo, Grad Banjaluka, prišao oštećenom Stanivukoviću , te mu uputio prijetnje da će mu ugroziti život i tijelo, što je kod oštećenog izazvalo strah za ličnu bezbjednost i život", saopšteno je ranije iz tužilaštva.

Stanivuković je događaj odmah prijavio policiji koja je brzo reagovala i uhapsila osumnjičenog.

Gradonačelnik Banjaluke je prekjuče izjavio da mu je Arsenić prišao s leđa, a potom unio u lice i prijetio smrću. Tvrdi i da je on ostao pribran, da nije progovorio ni riječ i da se odmaknuo.

„Bio sam na Banj brdu, šetao i tražio malo mira. On mi se unio u facu, skinuo torbu s leđa, prijetio ubistvom, smaknućem, govorio - “znaš ko sam ja u gradu, a ko si ti - propali političar..“ rekao je juče Stanivuković.

Povod za napad je, smatra Stanivuković, pres konferencija koju je imao prije nekoliko dana ispred PU Banja Luka kada je spomenuo Arsenića kao saradnika bivšeg predsjednika GO SNSD u Banjoj Luci Vlade Đajića.

