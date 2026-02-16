logo
Obustavljen saobraćaj: Sudar autobusa i tri kamiona kod Dervente

Obustavljen saobraćaj: Sudar autobusa i tri kamiona kod Dervente

Autor Dragana Božić
0

Autobus i tri teretna vozila sudarila su se jutros u derventski naselju Živinice, a prema nezvaničnim informacijama u ovoj saobraćajnoj nezgodi nema smrtno stradalih lica.

Saobraćajna nesreća kod Dervente Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Srna saznaje da se sudar dogodio jutros oko 3.00 časa na magistralnoj cesti Derventa - Doboj.

Iz Auto-moto saveza je saopšteno da je zbog ove nesreće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu MI-103 Derventa-Doboj (obilazni put oko Dervente).

"U toku je obavljanje policijskog uviđaja, a vozila se preusmjeravaju kroz grad Derventu", rečeno je iz ovog saveza.

(Srna/Mondo)

