Obustavljen saobraćaj: Sudar autobusa i tri kamiona kod Dervente

Autobus i tri teretna vozila sudarila su se jutros u derventski naselju Živinice, a prema nezvaničnim informacijama u ovoj saobraćajnoj nezgodi nema smrtno stradalih lica.

Srna saznaje da se sudar dogodio jutros oko 3.00 časa na magistralnoj cesti Derventa - Doboj.

Iz Auto-moto saveza je saopšteno da je zbog ove nesreće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu MI-103 Derventa-Doboj (obilazni put oko Dervente).

"U toku je obavljanje policijskog uviđaja, a vozila se preusmjeravaju kroz grad Derventu", rečeno je iz ovog saveza.

