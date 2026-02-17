Tužilaštvo o eksploziji u Banjaluci: Naložena obdukcija tijela nastradalog u automobilu

Četrdesetšestogodišnji Banjalučanin S.J. (1978) smrtno je nastradao u eksploziji koja se dogodila juče u ulici Braće Podgornika, potvrđeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Izvor: Srpskainfo/screenshot

Tragedija se dogodila oko 09.10 časova u neposrednoj blizini Nove autobuske stanice, kada je došlo do detonacije u parkiranom vozilu "citroen".

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zajedno sa pripadnicima Policijske uprave Banjaluka, a prisustvovao je i inspektor za protivpožarnu zaštitu.

"Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera, kao i vještačenja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja", saopšteno je iz Tužilaštva.

Takođe, naložena je i obdukcija tijela nastradalog muškarca, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Podsjećamo, policiji je juče ujutru prijavljeno da se u ovom dijelu grada čula snažna detonacija, nakon čega su službenici PU Banjaluka u vozilu pronašli beživotno tijelo. Prema nezvaničnim informacijama koje su se ranije pojavile u medijima, sumnja se na samoubistvo, ali će tačan uzrok i okolnosti smrti biti poznati nakon završetka svih naloženih vještačenja i istražnih mjera.