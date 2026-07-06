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Bijeljina: Vozač udario u ogradu pa pokušao pobjeći, uslijedio fizički obračun

Bijeljina: Vozač udario u ogradu pa pokušao pobjeći, uslijedio fizički obračun

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Osoba A. Š. uhapšena je u Amajlijama kod Bijeljine nakon što je vozilom udarila u ogradu jednog dvorišta i pokušala da pobjegne, pa je uslijedila tuča u kojoj je jedno lice zadobilo teške povrede.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta dogodila se juče oko 18.20 časova u bijeljinskom naselju Amajlije kada je vozilo "citroen" sletjelo sa kolovoza i udarilo u ogradu. Vozač A. Š. je nakon toga pokušao da pobjegne, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Međutim, uslijedio je fizički sukob tri lica, u kojem je jedno teško povrijeđeno, dok se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda drugog učesnika i osumnjičenog.

Uhapšen je vozač A. Š. kome se na teret stavlja krivično djelo teška povreda.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je naložio da se protiv A. Š. dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

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Bijeljina hapšenje udes

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