Teniski savez RS na sudu zbog dugova za "Srpska open": Žale se da od Vlade i Grada nisu dobili dovoljno novca

Tri godine nakon turnira Srpska open, Teniski savez RS još uvijek nije platio firmi Elektro Tim 80.000 KM zbog čega je ovo preduzeće podnijelo tužbu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ni tri godine nakon što je završen teniski turnir "Srpska open", za koji je iz džepova građana Republike Srpske izdvojeno astronomskih 50 miliona maraka, Teniski savez Republike Srpske nije uspio da izmiri sve finansijske obaveze prema firmama koje su gradile ovaj kompleks.

Zbog neplaćenih računa, kako saznaje portal CAPITAL, reagovalo je i pravosuđe jer je pokrenuta zvanična tužba.

Firma „Elektro Tim“ iz Banjaluke odlučila je da pravdu potraži na sudu, zahtijevajući isplatu od 80.000 konvertibilnih maraka za obavljene radove u okviru teniskog kompleksa i oko njega. Spor se trenutno vodi pred Okružnim privrednim sudom u Banjaluci, a potraživanja se odnose na ugovor o izvođenju radova koji su obuhvatali izgradnju pješačkih staza u parku „Mladen Stojanović“, kao i kompletno spoljašnje uređenje oko samog sportskog objekta.

Sa druge strane, Teniski savez Republike Srpske u potpunosti osporava navode iz tužbe, prebacujući odgovornost na izvršnu vlast. U svom zvaničnom odgovoru sudu, rukovodstvo Saveza se branilo činjenicom da se njihova organizacija finansira isključivo putem namjenskih donacija i grantova Vlade Republike Srpske i Grada Banjaluka.

Oni napominju da su svi angažovani izvođači radova od samog početka bili detaljno upoznati sa specifičnom dinamikom plaćanja koja direktno zavisi od priliva javnog novca.

„Vlada RS i Grad Banjaluka još nisu uplatili dovoljno sredstava kojim bi se izmirile sve dospjele obaveze“, naveli su u Teniskom savezu RS.