Pretežno oblačno, od sredine dana razvedravanje

U BiH će danas biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maksimalnom temperaturom vazduha do 28 stepeni Celzijusovih.

Izvor: mondo.ba

Jutro je pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Od sredine dana će nastupiti postepeno razvedravanje, uz sunčane periode, prvo na zapadu i sjeveru, uz temperaturu vazduha ispod prosjeka za ovo doba godine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne se očekuje umjeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo vrijeme, a slaba kiša moguća je ponegdje od jugozapada ka istoku.

Vjetar slab do umjeren, povremeno u Hercegovini i pojačan, sjevernih smerova.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Han Pijesak devet, Sokolac, Čemerno, Bjelašnica 10, Glamoč 11, Mrkonjić Grad, Bugojno, Livno, Sarajevo 12, Višegrad, Rudo, Srebrenica, Foča, Bihać 13, Bijeljina, Gacko, Zvornik, Prijedor, Tuzla 14, Banjaluka, Mrakovica, Doboj, Novi Grad 15, Bileća 16, Trebinje, Mostar 18, Neum 19 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, a na dionicama u usjecima postoji opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Tokom dana očekuje se frekventniji saobraćaj naročito prema graničnim prelazima.

U toku su radovi na magistralnim putevima Čelinac-Kotor Varoš, Gradiška-Čatrnja, Prijedor jedan-Kozarac, Laktaši-Klašnice.

Radovi se odvijaju i na putnom pravcu granični prelaz Gradiška-Kruškik-Čatrnja, gdje se očekuje usporena vožnja pa iz AMS Srpske mole vozače za strpljenje.

Na magistralnom putu M-I 114 Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu R-459 Stari Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela i u funkciji su alternativni putni pravci.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00-15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Radovi su aktuelni i na magistralnim putveima: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor /Mirci/, Ustikolina-Goražde /Mravinjac/ i Vrhpolje-Ključ.

Na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Izačić, Velika Kladuša i Orašje. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.

U funkciji je i prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase koja se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

(Srna/Mondo)