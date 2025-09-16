Danas sunčano i toplo, ponegdje moguća kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, ali se na sjeveru i sjeverozapadu očekuje jače naoblačenje i zahlađenje uz kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kasnije popodne slabije padavine premještaće se ka istoku, a do večeri će prestati uz hladnije vrijeme u svim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu ostaje suvo i sunčanije tokom cijelog dana.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 31, u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.

U prvom dijelu dana duvaće slab vjetar, a od sredine dana jak sjeverni uz najjače udare u široj regiji oko rijeke Save.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava svježe i pretežno vedro vrijeme, a oko rijeka i po kotlinama ima prolazne magle.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac sedam, Gacko i Kalinovik devet, Han Pijesak, Foča, Srebrenica, Rudo, Ribnik, Drinić i Zenica 11, Bileća i Mrkonjić Grad 13, Novi Grad, Kneževo, Čemerno, Tuzla i Bihać 14, Banjaluka, Prijedor, Doboj, Zvornik, Srbac i Sarajevo 15, Bijeljina i Trebinje 17 i Mostar 18 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija po pretežno suvim ili mjestimično vlažnim kolovozima, uz smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama i uz riječne tokove, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Zbog učestalih odrona, poseban oprez savjetuje se na dionicama Karanovac-Kneževo-Ugar, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Višegrad-Ustiprača-Rogatica i preko prevoja Mlinište na putu Glamoč-Mrkonjić Grad.

Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

U toku je sanacija kolovoza magistralnih putnih pravaca Bijeljina-Šepak i Rača-Bijeljina, kao i na obilaznici oko Bijeljine. Radovi se izvode od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega se vozi usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Na dionicama Bileća-Deleuša i Gacko-Foča u mjestu Sastavci, zbog presvlačenja kolovoza, saobraćaj se odvija usporeno, uz zastoje do 30 minuta.

Izmjene u odvijanju saobraćaja, zbog radova, aktuelne su na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Gradiška-Čatrnja, na području Prijedora, zatim Dobro Polje-Miljevina, Bijeljina-Vršani, Srbac-Derventa, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje, te Gradiška–Nova Topola–Klašnice.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puteva izmjene u saobraćaju su na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari preko prevoja LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Privremene obustave saobraćaje, zbog deminiranja, aktuelne su na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, kamenolom "Han Derventa" u opštini Pale, zatim na putnom pravcu Ustiprača–Novo Goražde, te Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

Usporeno, jednom trakom, zbog odrona, vozi se na regionalnom putu Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, a zbog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Do povremenih zastoja dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a na putnom pravcu Prnjavor-Ukrina u Vijačanima iz istog razloga jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH radovi su aktuelni na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Konjic-Jablanica u blizini tunela Crnaja, Jablanica-Prozor u naseljima Duge i Mirci, Semizovac-Olovo i Jajce-Crna Rijeka.

Kada je riječ o prelasku granice, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

U funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić, a granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, pa se ta teretna vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

(Srna/MONDO)