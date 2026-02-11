logo
"Tražili da registrujemo automobile, sada traže vozačku dozvolu": Romi u Sjevernoj Makedoniji ne odustaju od zahtjeva

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

U više gradova Sjeverne Makedonije, romska zajednica protestuje protiv oduzimanja vozila i zahtjeva olakšice za vozačke dozvole.

Romi u Makedoniji ne odustaju od zahtjeva Izvor: Youtube/ Телма ТВ / Telma TV

U više gradova Sjeverne Makedonije proteklih dana organizovani su protesti uglavnom romskog stanovništva, koji se žale na nove zakone o saobraćaju i traže da im se omogući polaganje vožnje pod posebnim uslovima ili da voze bez vozačke dozvole.

Veća grupa Roma je prije nekoliko dana prvo u Bitolju izrazila revolt pošto im je policija oduzela vozila kojima su upravljali bez bez vozačke dozvole.

Okupljeni su tom prilikom zatražili da im se dozvoli vožnja bez vozačke dozvole ili da im nadležni omoguće polaganje pod posebnim uslovima, jer nemaju odgovarajući stepen obrazovanja.

Zbog primjene novog zakona o oduzimanju vozila kojima se upravlja bez vozačke dozvole nezadovoljni su palili gume na ulicama i u Štipu, u Kočanima i u Strumici, a na nekim mjestima intervenisala je i vatrogasna služba.

"Tražili su da registrujemo automobile, evo, registrovali smo ih. Sada traže vozačku dozvolu. Gdje da nađemo vozačku dozvolu? Škole nemamo nikakve. Kakva je ovo pravda? Svaki dan će biti protesti u svim gradovima širom Makedonije", rekla je jedna žena, a prenosi makedonski portal Telma.

Uhapšeno više vozača

Iz MUP su saopštili da je uhapšeno više vozača koji su upravljali vozilima uz aktivnu zabranu, bez položenog vozačkog ispita i s falsifikovanom vozačkom dozvolom, a vozila su im oduzeta.

Mediji su objavili da je otkriven policijski službenik koji je vozio bez dozvole, što je dodatno usložnilo situaciju.

"Vlada treba da nam pomogne da izvadimo vozačke dozvole. Ako treba, platićemo. Nemamo školu, ali neka instruktor sjedi sa mnom, ja ću voziti. Ako vozim brzo ili nepravilno, slobodno neka mi kaže: za tebe nema vozačke“, rekao je jedan od stanovnika bitoljskog naselja Bair.

Okupljene grupe Roma u Severnoj Makedoniji zatražile su da im se dozvoli vožnja bez vozačke dozvole, jer nemaju odgovarajući stepen obrazovanja
Izvor: Youtube/Телма ТВ / Telma TV

"Hoćemo pravila kakva su bila i siromaštvo kakvo vodimo. Bez vozačke, s registrovanim automobilima, hoćemo da nam to isto nastave“, rekao je drugi.

(Kurir/MONDO)

Tagovi

Sjeverna Makedonija Romi protest

