Danas sunčanije u većini krajeva, na putevima oprez zbog odrona

U BiH se danas u većini krajeva očekuje sunčanije vrijeme, osim na sjeveroistoku i istoku gdje će se zadržati promjenljivo oblačno vrijeme sa slabom kišom ponegdje.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Hercegovini će tokom većeg dijela dana biti pretežno sunčano i vjetrovito, a poslije podne doći će do razvoja oblaka sa kratkotrajnom kišom na krajnjem jugu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 na istoku do 24 na jugu, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na udare ponegdje pojačan, sjevernih smjerova. U Hercegovini uz jake udare bure.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Han Pijesak pet, Drinić, Čemerno, Drvar i Livno šest, Kneževo sedam, Gacko, Kalinovik, Sokolac i Bugojno osam, Šipovo devet, Prijedor, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Zenica i Bihać 10, Bileća, Novi Grad, Ribnik, Rudo, Sarajevo i Tuzla 11, Banjaluka, Doboj, Zvornik, Višegrad 12, Foča i Srbac 12, Bijeljina, Trebinje i Brčko 13 i te Mostar 16 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po pretežno mokrim i vlažnim kolovozima, a vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog učestalih odrona na više dionica, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Odroni su učestali na dionicama Karanovac-Kneževo-Ugar, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Višegrad-Ustiprača-Rogatica i preko prevoja Mlinište na putu Glamoč-Mrkonjić Grad.

U FBiH odroni su učestali na putnim pravcima Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Jajce-Banjaluka, Bugojno-Kupres, Jablanica-Prozor i Konjic-Jablanica-Mostar-Doljani.

Još danas u prekidu je saobraćaj na dionici magistralnog puta Orlovci-Svale, zbog rekonstrukcije i semaforizacije raskrsnice u ulazu u Prijedor, a vozila su preusmjerena.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izvođenja radova na uređenju razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Režim vožnje izmijenjen je na dionici magistralnog puta Brodar-Višegrad zbog radova u tunelima Grabovica i Oštri vrh.

U toku je sanacija kolovoza na putnim pravcima Bijeljina-Šepak i Rača-Bijeljina, kao i na obilaznici oko Bijeljine. Radovi se izvode od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega se vozi usporeno, jednom saobraćajnom trakom. Takođe radovi se izvode i na putu Vršani-Bijeljina.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Gacko-Foča u mjestu Sastavci, Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Gradiška-Čatrnja, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, Srbac-Derventa i Klašnice-Nova Topola.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom. Usljed klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina u Vijačanima otežano se vozi 50 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta u rejonu Starog Ugljevika, zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice.

Privremene obustave saobraćaja, zbog deminiranja, aktuelne su na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, kamenolom "Han Derventa" u opštini Pale, zatim na putnom pravcu Ustiprača–Novo Goražde, te Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

U FBiH, zbog sanacije odbojne ograde uz magistralni put Zenica-Doboj, na dionici Donja Vraca-Liješnica, vozila saobraćaju usporeno, uz naizmjenično propuštanje. S obzirom da se radi o frekventnoj dionici, mogu se očekivati duže kolone vozila u oba smjera.

Na magistralnom putu Konjic-Jablanica, na mostu kod tunela Crnaja, u toku su radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.

Zbog sanaciji kolovoza na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, dionica Jablanica-Kosne Luke, putnička vozila do tri i po tone ukupne mase voze usporeno, naizmjeničnim propuštanjem, a za vozila iznad tri i po tone ukupne mase na snazi je obustava saobraćaja.

Radovi su aktuelni i na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Jablanica-Prozor u naselju Mirci, Semizovac-Olovo, na ulazu u Čitluk iz pravca Mostara i Jajce-Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta.

Do 1. oktobra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

