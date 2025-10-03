Prognoza za subotu: Toplije nego danas, uveče moguća kiša

U cijeloj BiH sutra će biti sunčano i toplije, sa najvišom dnevnom temperaturom vazduha do 18 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na istoku će biti hladnije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru će biti hladno uz slab mraz i vedro, na istoku i jugoistoku oblačno sa slabim padavinama ponegdje.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus tri do osam stepeni Celzijusovih.

Poslije podne i uveče naoblačenje će se od zapada širiti ka svim krajevima, a u noći na nedjelju očekuje se kiša na sjeverozapadu.

Veći dio dana duvaće slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, a uveče će jačati.

U Hercegovini prvi dio dana duvaće umjerena, na udare i jaka bura, a od sredine dana vjetar će oslabiti i biti južnih smjerova.

Danas je preovladavalo pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša zabilježena je ponegdje u Hercegovini, u nižim područjima centralnim i istočnim, a u višim i na planinama slab snijeg, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Čemerno minus jedan stepen, Han Pijesak nula, Sokolac i Srebrenica jedan, Gacko i Kneževo tri, Sarajevo četiri, Rudo pet, Višegrad, Foča, Bugojno i Zenica šest, Mrkonjić Grad, Šipovo i Tuzla sedam, Livno osam, Bijeljina, Bileća, Ribnik, Drvar i Jajce devet, Doboj i Sanski Most 11, Banjaluka, Trebinje, Bihać i Mostar 12, Prijedor 13, a Novi Grad i Srbac 14 stepeni Celzijusovih.