Ultimatum sindikata: Ako se do 30. novembra ne ispune zahtjevi, slijede protesti i štrajk upozorenja

Predstavnici sindikata zaposlenih u državnim institucijama BiH održali su sastanak na kojem su usaglasili ključne zahtjeve, uz jasnu poruku da će, ukoliko do kraja novembra ne dođe do konkretnih pomaka, uslijediti protesti i štrajk upozorenja svih zaposlenih.

Prema zaključcima sastanka, sindikati zahtijevaju da najkasnije do 30. novembra bude isplaćena jednokratna pomoć u iznosu od 2.000 KM za sve zaposlene u institucijama BiH, izuzev izabranih i imenovanih zvaničnika. Isplata bi, kako je navedeno, bila realizovana iz sredstava predviđenih za plate u budžetu za 2025. godinu, koja do sada nisu isplaćena.

Takođe, sindikati zahtijevaju da budžet za 2025. godinu bude usvojen do 31. decembra ove godine, te da Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH do tada usvoji izmjenu zakona kojom se briše odredba koja isplatu osnovice za plate vezuje za usvajanje budžeta. Takva izmjena je, podsjećaju, već prošla proceduru u Zastupničkom domu.

Ako nadležni organi ne ispune navedene zahtjeve, sindikati planiraju sredinom novembra organizovati masovne proteste ispred zgrade Predsjedništva BiH i Parlamentarne skupštine BiH. U slučaju da ni nakon toga ne dođe do pomaka, u posljednjoj sedmici novembra biće održan sastanak na kojem će se odlučiti o organizaciji štrajka upozorenja.

"Nemamo interes za štrajk, ali ako vlast nastavi da ignoriše naše zahtjeve, nećemo imati drugog izbora. Ukoliko bi došlo do usporavanja rada institucija, to bi imalo ozbiljne posljedice po cijelu zemlju. Sjetite se nedavnog štrajka prevoznika – to je uzdrmalo cijelu BiH. U ovom slučaju, posljedice bi bile još teže", poručila je predsjednica Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Ana Mrnjavac.

Predstavnici sindikata ističu da se nadaju kako će "izabrana i imenovana lica, odgovorna za usvajanje budžeta", imati sluha za zahtjeve uposlenih i da neće dopustiti da dođe do obustave rada državnih institucija.

"Štrajk bi bio posljednja mjera, koju bismo proveli u skladu sa zakonom, ali neaktivnost vlasti nas na to gura", naglašavaju iz sindikata.

Podsjetimo, sindikati Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Službe za poslove sa strancima (SPS) i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO BiH) 15. septembra podnijeli su krivične prijave protiv članova Predsjedništva BiH – Željka Komšića, Denisa Bećirovića i Željke Cvijanović – te predsjedavajuće Savjeta ministara BiH Borjane Krišto i ministra finansija i trezora Srđana Amidžića zbog neusvajanja budžeta.

Nakon toga, devet dana kasnije, i Sindikat Granične policije BiH, DKPT BiH i Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH ovlastili su advokatsku kancelariju da podnese krivične prijave protiv svih ministara u Savjetu ministara BiH i članova Predsjedništva.

Sindikati upozoravaju da je zbog neusvajanja budžeta do sada oko 22.500 zaposlenih u državnim institucijama pretrpjelo materijalnu štetu, budući da odluka o povećanju koeficijenata za obračun plata još uvijek nije stupila na snagu.

Zaključuju da će odgovornost za eventualne proteste i obustavu rada snositi isključivo oni koji su propustili da ispune svoje zakonske obaveze i osiguraju normalno funkcionisanje državnih institucija.

