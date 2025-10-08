Danas oblačno i toplije, temperatura do 19 stepeni

U cijeloj BiH danas će biti pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom i maksimalnom temperaturom do 19 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Preovladavaće promjenljivo do pretežno oblačno, od jugozapada ka istoku povremeno sa slabom kišom, na sjeveru uz sunčane periode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne očekuje se razvedravanje od sjevera, dok će na jugu Krajine i istoku ostati uglavnom oblačno. U narednoj noći u Krajini će se javiti nova prolazna oblačnost.

U Hercegovini će biti pretežno sunčano i vjetrovito uz umjerenu do jaku buru.

Veći dio dana duvaće umjeren, na udare pojačan, sjeverni vjetar.

Stanje na putevima

Kolovozi su jutros mjestimično mokri, posebno u višim predjelima, a u kotlinama i duž riječnih tokova magla ponegdje smanjuje vidljivost.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske vozačima savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu.

Na magistralnom putu Brčko-Bijeljina od 7.00 do 17.00 časova izvode se radovi, pa se saobraćaj odvija usporeno sa prekidima od 10 minuta, a u istom periodu na mostu na graničnom prelazu Rača jednom saobraćajnom trakom.

Zbog deminiranja terena, na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde, kod deminerskog radilišta TI "Gajevi", od 8.00 do 14.50 časova dolaziće do polučasovnih obustava saobraćaja, a vozila će se propuštati u trajanju od 10 minuta.

U Srpskoj rođeno 27 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 15 dječaka i 12 djevojčica. U banjalučkom porodilištu rođeno je 10 beba, u Bijeljini četiri, u Zvorniku i Trebinju po tri, Istočnom Sarajevu i Gradišci po dvije i po jedna u Doboju, Prijedoru i Nevesinju.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova saobraćaj će na magistralnom putu Lapišnica-Ljubogošta, na kamenolomu "Han Derventa", opština Pale, biti obustavljen od 12.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju do dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja Ljubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog sanacije klizišta do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/.

Na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, vozila saobraćaju jednom kolovoznom trakom zbog aktiviranih klizišta.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Priboj-granica Republika Srpska/Federacija BiH /Šibošnica/, dionica Mačkovac-Piperi zabranjeno je odvijanje saobraćaja za sva vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, te na dionici regionalnog puta Piperi-Glavičice.

U Federaciji BiH radovi su aktuelni na dionicama auto-puta A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnih puteva Zenica-Doboj /Donja Vraca-Liješnica/, Jablanica-Blidinje /Jablanica-Kosne Luke/, Jablanica-Prozor /naselje Mirci/, Mostar-Čitluk /na ulazu u Čitluk/, Jajce-Crna Rijeka.

Zbog radova na magistralnom putu Gračanica-Doboj, na dionici Brijesnica-Klokotnica, od 7.00 do 16.00 časova u funkciji je jedna kolovozna traka.

Radovi su aktuelni i na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima: Zenica-Doboj (Donja Vraca-Liješnica), Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk) i Jajce-Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.