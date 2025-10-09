Sunčano i toplije, poslije podne naoblačenje i kiša

U BiH će danas u prvom dijelu dana biti sunčano i toplije vrijeme, dok se poslije podne očekuju naoblačanje i slaba kiša.

U prvom dijelu dana postepeno naoblačenje moguće je na zapadu i sjeveru, koje će se kasnije širiti ka svim krajevima, ponegdje na sjeveroistoku i istoku može pasti malo kiše.

Uveče i u noći slaba kiša će padati i ponegdje na zapadu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće vjetar slab do umjeren promenljiv ili sjevernih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 15 do 20, na jugu do 22, u višim predjelima sedam stepeni Celzijusovih.

Temperatura u 7.00 časova: Han Pijesak, Bjelašnica i Ribnik dva, Bileća, Sokolac i Drvar tri, Sarajevo i Mrkonjić Grad četiri, Prijedor, Zenica i Novi Grad pet, Banjaluka i Bijeljina šest, Doboj, Višegrad, Bihać, Tuzla i Rudo sedam, Brčko osam, Trebinje devet i Neum 11 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se saobraća po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a u kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično ima magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina učestali su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz, pa se vozačima bez obzira na vremenske uslove, savjetuje da voze oprezno.

Zbog izgradnje vodovodne mreže na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica jedan - Prijedor jedan izmjenjen je režim saobraćaja, kao i na dionici magistralnog puta Brodar-Višegrad zbog radova u tunelima "Grabovica" i "Oštri vrh".

Na magistralnom putu Brčko-Bijeljina od 7.00 do 17.00 časova izvode se radovi, pa se saobraćaj odvija usporeno sa prekidima od 10 minuta, a u istom periodu na mostu na graničnom prelazu Rača jednom saobraćajnom trakom.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju ovih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na dionici magistralnog puta Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta, dionica Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim saobraćaja, kao i na dionici magistralnog puta Srbac-Derventa.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča 1 radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraća se usporeno jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova saobraćaj će na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, na kamenolomu "Han Derventa", opština Pale, biti obustavljen od 12.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju do dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog deminiranja terena, na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde, kod deminerskog radilišta TI "Gajevi", od 8.00 do 14.50 časova dolaziće do polučasovnih obustava saobraćaja, a vozila će se propuštati u trajanju od 10 minuta.

Zbog sanacije klizišta do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/.

U Federaciji BiH radovi su aktuelni na dionicama auto-puta A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnih puteva Zenica-Doboj /Donja Vraca-Liješnica/, Jablanica-Blidinje /Jablanica-Kosne Luke/, Jablanica-Prozor /naselje Mirci/, Mostar-Čitluk /na ulazu u Čitluk/, Jajce-Crna Rijeka.

Zbog radova na održavanju semafora u Konjicu, saobraća se usporeno jednom trakom.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnom putu Žepče–Maglaj /lokacija Ozimica/, na mjestu spoja sa budućom petljom auto-puta, saobraća se usporeno. Zbog velike frekvencije vozila na ovoj dionici mogući su povremeni zastoji i duža zadržavanja.

Zbog radova na magistralnom putu Gračanica-Doboj, na dionici Brijesnica-Klokotnica, od 7.00 do 16.00 časova u funkciji je jedna kolovozna traka.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od pet tona koja se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

