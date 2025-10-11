Danas promjenjivo oblačno i suvo, povoljni ulovi za vožnju

U cijeloj BiH danas će biti uglavnom promjenljivo oblačno i suvo uz sunčane periode.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 14 stepeni Celzijusovih na istoku do 21 na sjeveru, na jugu do 24, u višim predjelima od 10 stepeni.

Stanje na putevima

Na većini puteva saobraćaj se odvija po pretežno suvim kolovozima uz dobru vidljivost.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske upozoravaju vozače na učestale odrone na dionicama Kneževo-Ugar, Banjaluka-Jajce u kanjonu Tijesno, Dobro Polje–Miljevina i

Sarajevo-Foča-Šćepan Polje.

U Banjaluci rođene 22 bebe porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, 10 djevojčica i 12 dječaka. U porodilištu Banjaluka rođeno je devet beba, Bijeljini četiri, Prijedoru i Doboju po tri, Gradišci dvije i Zvorniku jedna beba.

Saobraćaj je potpuno obustavljen za sva vozila na nadvožnjaku u Trnu, na dijelu magistralnog puta Klašnice-Šargovac, a obustava će trajati do izgradnje novog nadvožnjaka, ali ne duže od 60 dana.

Na istoj dionici počeli su radovi na uklanjanju postojećeg i nanošenju novih nosača na nadvožnjaku, pa se savjetuje makismalan oprez i strpljenje, jer se radi o jednom od najfrekventnijih putnih pravaca, saopšteno je iz AMS-a.

Na dionici Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići, u toku je sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog izgradnje vodovodne mreže na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica-Prijedor izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraća se po izmijenjenom režimo i zbog radova u tunelima "Grabovica" i "Oštri vrh", na magistralnom putu Brodar-Višegrad.

U toku je uređenje razdjelnog pojasa na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina dolazi

do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog izvođenja sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe.

Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionici

magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih

puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraćajni režim je izmijenjen i zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova

Topola, kao i zbog izgtradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Osija na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, gdje dolazi do polučasovnih zastoja od 7.30 do 17.00 časova.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za

teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom

kilometru.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave

klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

U FBiH u toku je redovno održavanje na magistralnom putu Gračanica-Doboj, gdje je u funkciji jedna traka, uz ručnu regulaciju saobraćaja. Zbog velike frekvencije vozila na ovoj dionici, mogući su povremeni zastoji i duža zadržavanja.

Radovi su aktuelni i na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao

i na magistralnim putevima Zenica-Doboj, Jablanica-Blidinje, Jablanica-Prozor, Mostar-Čitluk i Jajce-Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.