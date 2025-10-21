Pretežno oblačno i toplije, biće i malo sunca

U BiH će danas biti oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom od 16 do 21 stepen Celzijusov.

Izvor: MONDO/P. Vujić

U Krajini i višim predjelima na istoku biće vjetrovito uz jake udare južnog vjetra, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasnije popodne i uveče u Krajini će padati slaba kiša, a jače naoblačenje će u Hercegovini donijeti kišu, lokalno jaku.

Duvaće slab do umjeren južni vjetar, na udare pojačan, od jugozapada ka istoku i jak.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac minus dva, Bileća tri, Čemerno i Višegrad četiri, Bjelašnica, Sarajevo i Zenica pet, Tuzla šest, Bijeljina sedam, Trebinje osam, Banjaluka, Prijedor i Doboj devet, Mostar 10, te Neum 11 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija redovno, uz povoljne vremenske uslove, a iz Auto-moto saveza Srpske vozačima skreću pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta, te se vozila preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

U toku su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta dionica Klašnice-Šargovac-Banjaluka, takođe i radovi na uklanjanju postojećeg i nanošenju novih nosača na nadvožnjaku u Trnu kod Roguljića i saobraćaj će biti zatvoren za sve kategorije vozila, kao i za pješake.

Na dionici magistralnog puta Gacko-Tjentište, na lokalitetu Sastavci, zbog radova moguće su kratkotrajne obustave u trajanju do 15 minuta, kao i na dijelu puta Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići, gdje se vrši sananacija kosine usjeka.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica jedan - Prijedor jedan zbog izvođenja radova na izgradnji vodovodne mreže, a na magistralnom putu Brodar-Višegrad saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje zbog izvođenja radova u tunelima "Grabovica" i "Oštri vrh".

Zbog izvođenja radova na uređenju razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na magistralnom putu Brčko-Bijeljina zbog sanacije kolovoza u toku je povremena obustava saobraćaja od 07.00 do 17.00 časova, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, Dragotinja-Prijedor, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, te na dijelu puta Orlovača-Trnopolje.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta, kao i na putu Srbac-Derventa i dijelu magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/.

U toku su deminerski radovi, te će na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde, kod deminerskog radilišta TI "Gajevi" radnim danima biti polučasovne obustava saobraćaja, obustava će biti i na magistralnom putu Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

Zbog izvođenja bušačko-minerskih radova biće privremene obustave saobraćaja i na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, na kamenolomu "Han Derventa" na Palama.

Na magistralnom putu Podromanija-LJubogošta, u mjestu LJubogošta zbog izvođenja minerskih radova dolaziće do povremene obustave saobraćaja dva do tri puta mjesečno od 7.00 do 15.00 časova, u trajanju od po 5 minuta.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Osija /Sijeračke stijene/ na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina gdje dolazi do polučasovnih zastoja.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti veće od 7,5 tona zbog aktivnog klizišta na devetom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta u mjestu Vijačani saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, kao i na regionalnim putevima Prnjavor-Ukrina, Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Priboj - granica Srpske/FBiH /Šibošnica/, dionica Mačkovac-Piperi, zabranjeno je odvijanje saobraćaja za sva vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, te na dionici regionalnog puta Piperi-Glavičice.

U FBiH na dionici auto-puta Počitelj-Bijača, od 9.00 do 14.30 časova dolaziće do povremenih obustava na isključnom i uključnom kraku Međugorje.

Na regionalnom putu Zenica-Lašva /Drivuša/ danas i sutra su mogući kraći zastoji od 7.00 do 16.00 časova, zbog sanacionih radova.

Saobraćaj se odvija usporeno na magistralnom putu Žepče-Maglaj /lokacija Ozimica/ zbog oštećenja na mjestu spoja sa budućom petljom auto-puta.

Na graničnim prelazima zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

Počela je registracija putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU što povremeno može usloviti duža zadržavanja na graničnim prelazima.

(Srna/Mondo)