Danas oblačno, ali suvo, temperatura do 24 stepena

U cijeloj BiH danas će biti pretežno oblačno, ali suvo i još toplije vrijeme, uz sunčane periodi ponegdje u Krajini i na istoku.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predveče se očekuje jače naoblačenje od zapada koje će se do narednog jutra širiti ka svim krajevima, a slaba kiša moguća je u Krajini, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini će veći dio dana biti oblačno uz slabu kišu.

Maksimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren, na udare jak vjetar, ponegdje u Krajini i olujni jugo, u drugom dijelu dana vjetar će postepeno slabiti.