Danas oblačno, ali suvo, temperatura do 24 stepena

U cijeloj BiH danas će biti pretežno oblačno, ali suvo i još toplije vrijeme, uz sunčane periodi ponegdje u Krajini i na istoku.
Predveče se očekuje jače naoblačenje od zapada koje će se do narednog jutra širiti ka svim krajevima, a slaba kiša moguća je u Krajini, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Hercegovini će veći dio dana biti oblačno uz slabu kišu.
Maksimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.
Duvaće umjeren, na udare jak vjetar, ponegdje u Krajini i olujni jugo, u drugom dijelu dana vjetar će postepeno slabiti.