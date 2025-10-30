logo
Danas oblačno, ali suvo, temperatura do 24 stepena

Danas oblačno, ali suvo, temperatura do 24 stepena

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

U cijeloj BiH danas će biti pretežno oblačno, ali suvo i još toplije vrijeme, uz sunčane periodi ponegdje u Krajini i na istoku.

21.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predveče se očekuje jače naoblačenje od zapada koje će se do narednog jutra širiti ka svim krajevima, a slaba kiša moguća je u Krajini, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini će veći dio dana biti oblačno uz slabu kišu.

Maksimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren, na udare jak vjetar, ponegdje u Krajini i olujni jugo, u drugom dijelu dana vjetar će postepeno slabiti.

vremenska prognoza BiH

