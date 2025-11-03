Danas kiša i jak vjetar, na planinama moguć snijeg

U BiH se danas očekuje jače naoblačenje koje će usloviti kišu i pljuskove, a krajem dana na planinama i snijeg. Saobraćaj se odvija usporeno.

Izvor: Shutterstock

Padavine će se pomijerati od zapada prema istoku.

Vjetar će biti jak, sjevernih smjerova, popodne slab u većini predjela, osim na jugu, gdje se očekuje jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Rudo šest, Višegrad sedam, Foča osam, Zvornik, Tuzla, Zenica devet, Sokolac, Han Pijesak, Bijeljina 10, Čemerno, Novi Grad 11, Doboj 12, Gacko, Bileća, Sanski Most 13, Banjaluka, Mrkonjić Grad, Drvar, Livno 14, Ribnik, Bugojno 15, Mostar, Sarajevo 17 stepeni Celzijusovih.

U protekla 24 časa u Novom gradu zabilježeno je 20,8 litara kiše po metru kvadratnom, u Prijedoru 18,8.

Stanje na putevima

Zbog kiše koja intenzivno pada u sjevernim i zapadnim krajevima Republike Srpske saobraćaj se jutros odvija usporeno i otežano, vozačima se skreće pažnja na smanjenu vidljivost zbog niske oblačnosti, a ponegdje i na jače udare vjetra, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Učestali su odroni na putevima Kneževo-Ugar, Banjaluka-Jajce u kanjonu Tijesno, Dobro Polje-Miljevina, Sarajevo-Foča- Šćepan Polje i Vrbaška-Mrakovica u mjestu Vučjak, gdje se saobraća jednom trakom.

Iz AMS apeluju na vozače da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme koju moraju posjedovati do 1. aprila sljedeće godine.

U toku je sanacija na magistralnom putu Nevesinje-Gacko, na lokalitetu Crgovo, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom kolovoznom trakom uz mogućnost petnaestominutnih obustava.

Privremena obustava saobraćaja, zbog radova, aktuelna je i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Na istom putnom pravcu vrši se postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

U toku su radovi na magistralnom putu Klašnice-Šargovac-Banjaluka, a radi se i na uklanjanju postojećeg i nanošenju novih nosača na nadvožnjaku u Trnu, kod Roguljića. Saobraćaj na nadvožnjaku je zatvoren za sve kategorije vozila kao i za pješake. Trenutno se saobraćaj od Trna do Glamočana odvija dvosmjerno.

Zbog sanacije trotoara uz magistralni put, u prijedorskom naselju Tukovi saobraćaj će se odvijati naizmjenično jednom saobraćajnom trakom. Predviđeno je da radovi traju do 10. novembra.

Radovi su u toku na dionicama magistralnih puteva Gacko-Tjentište, na lokalitetu Sastavci i Bileća-Trebinje u mjestu Žudojevići. Na mjestima radova moguće su obustave saobraćaja do 15 minuta.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most dolazi do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Režim saobraćaja izmijenjen je, zbog radova, na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, u tunelima Grabovica i Oštri vrh na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju ovih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde. Na svim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

U Federaciji BiH radovi su aktuelni na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Žepče-Maglaj na lokalitetu Ozimica, Zavidovići-Vozuća u mjestu Krivaja, Jablanica-Blidinje /na dionici Jablanica-Kosne Luke/, Jablanica-Prozor, na ulazu u Čitluk iz pravca Mostara, Jajce-Crna Rijeka, Semizovac-Olovo, kao i na ulazu u Neum.

Pojačana je frekvencija vozila na graničnom prelazu Donja Gradina na izlazi iz BiH, a na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, mogu se očekivati duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od pet tona i ona se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

(Srna/Mondo)