Danas hladnije, ali sunčano: Vozačima se savjetuje dodatni oprez

U cijeloj BiH danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren uglavnom sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od devet do 15, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Na većini puteva jutros se saobraća redovno, a vozači se upozoravaju na smanjenju vidljivost u kotlinama i preko planinskih predjela, kao i na mjestimično klizave kolovoze, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Iz AMS apeluju na vozače da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme koju moraju posjedovati do 1. aprila sljedeće godine.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, zbog radova, od 8.00 do 17.00 časova dolaziće do privremenih obustava saobraćaja do 45 minuta. Na istom putnom pravcu vrši se postavljanje rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

U Srpskoj rođeno 27 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba i to 13 djevojčica i 14 dječaka. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - devet, zatim u Doboju pet, Zvorniku četiri, Gradišci tri, Foči dvije, te po jedna beba u Bijeljini, Trebinju, Nevesinju, Istočnom Sarajevu.

U toku je sanacija na magistralnom putu Nevesinje-Gacko, na lokalitetu Crgovo, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom kolovoznom trakom uz mogućnost petnaestominutnih obustava.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

U toku su radovi na magistralnom putu Klašnice-Šargovac-Banjaluka, a radi se i na uklanjanju postojećeg i nanošenju novih nosača na nadvožnjaku u Trnu, kod Roguljića. Saobraćaj na nadvožnjaku je zatvoren za sve kategorije vozila kao i za pješake. Trenutno se saobraćaj od Trna do Glamočana odvija dvosmjerno.

Zbog sanacije trotoara uz magistralni put, u prijedorskom naselju Tukovi saobraćaj će se odvijati naizmjenično jednom saobraćajnom trakom. Predviđeno je da radovi traju do 10. novembra.

Radovi su u toku na dionicama magistralnih puteva Gacko-Tjentište, na lokalitetu Sastavci i Bileća-Trebinje u mjestu Žudojevići. Na mjestima radova moguće su obustave saobraćaja do 15 minuta.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most dolazi do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Režim saobraćaja izmijenjen je, zbog radova, na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, u tunelima Grabovica i Oštri vrh na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju ovih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim saobraćaja.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde. Na svim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

U FBiH radovi su aktuelni na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Žepče-Maglaj na lokalitetu Ozimica, Zavidovići-Vozuća u mjestu Krivaja, Jablanica-Blidinje /na dionici Jablanica-Kosne Luke/, Jablanica-Prozor, na ulazu u Čitluk iz pravca Mostara, Jajce-Crna Rijeka, Semizovac-Olovo, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od pet tona i ona se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.