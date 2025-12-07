Prognoza: Danas oblačno i tmurno, moguća i slabija kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje oblačno i tmurno vrijeme, ponegdje na istoku i sjeveru sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tokom dana padavine će prestati, dok će na jugu biti suvo uz sunčane periode i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar sjevernih smjerova ili promjenljiv, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Najviša temperatura vazduha od pet do devet, na jugu do 15, u višim predjelima od dva stepena Celzijsova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava oblačno vrijeme sa slabom kišom na istoku, sjeveru i sjeveroistoku.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Han Pijesak i Čemerno jedan, Kalinovik dva, Sokolac i Kneževo tri, Gacko i Mrkonjić Grad četiri, Srebrenica, Ribnik, Sarajevo i Tuzla pet, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Višegrad, Foča, Bileća, Rudo, Novi Grad, Srbac, Zenica, Bihać i Jajce šest, Prijedor sedam, Trebinje osam i Mostar 12 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Većina puteva u Republici Srpsko i FBiH jutros je prohodna, vozi se po mokrim i klizavim kolovozima, a magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na više putnih pravaca, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Magle ima na dionicama Ripač-Vrtoče-Bosanski Petrovac, Ormanica-Gradačac, Ribnica-Banovići, Kalesija-Šićki Brod, Olovo-Kladanj, Glamoč-Mlinište, Bugojno-Novi Travnik i Gornji Vakuf-Uskoplje-Prozor.

Vozačima se skreće pažnja na učestale odrone i savjetuje oprezna vožnja, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Opasnost od odrona pojačana je na na dionicama Mostar-Polog, Jajce-Crnja Rijeka, Bugojno-Kupres, Ribnica-Banovići, Kladanj-Vlasenica, Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa.

Na graničnim prelazima jutros nema dužeg zadržavanja putničkih vozila.

Iz AMS-a dodatan oprez savjetuju na dionicama gdje se izvode radovi i gdje je postavljena saobraćajana signalizacija koja reguliše saobraćaj.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova, dok na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most dolazi do povremene obustave saobraćaja.

U toku su i radovi na sanaciji magistralnog puta od Brčkog do Brezova Polja. Odvijanje saobraćaja izvodi se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Povremena obustava saobraćaja aktuelna je na na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, zbog sanacije kolovoza, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Radovi se izvode i na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, zatim u tunelima Grabovica i Oštri vrh na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde. Na svim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever u FBiH, zbog izgradnje bukobrana, na mjestu radova saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju, sve do završetka radova.

Na dionici magistralnog puta Jablanica-Blidinje putnička vozila do tri i po tone saobraćaju otežano, a za vozila veće nosivosti i dalje je na snazi obustava.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

AMS podsjeća da se, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, na graničnim prelazima mogu očekivati duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

Iz AMS-a apeluju da vozači voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da na put ne kreću bez zimske opreme.