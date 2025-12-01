Prognoza: Promjenljivo oblačno uz sunčane periode, temperatura od 5 do 13 stepeni

U BiH danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode.

Izvor: Shutterstock

Jutro je pretežno vedro uz umjerenu oblačnost, a ponegdje se oko rijeka i po kotlinama magla može zadržati tokom dana, uz hladnije vrijeme u tim predjelima.

Vjetar će biti slab, južnih smjerova ili promjenljiv, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od pet do devet, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraća se nesmetano, a jutarnja magla smanjuje vidljivost u višim predjelima i u kotlinama, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Učestali su odroni na dionicama koje prolaze kroz usjeke, pa se vozači upozoravaju da voze oprezno i da na put ne kreću bez zimske opreme.

U toku je sanacija magistralnog puta od Brčkog do Brezova Polja. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka, te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Radovi se izvode i na dionici Kozarska Dubica-Prijedor, te u tunelima Hamšil, Pasjaci, Sokolača, Cera tri, Strogonik, Grabovica i Oštri vrh na dionici magistralnog puta Brodar-Višegrad, u tunelu Trgovišta na magistralnom putu Brodar-granica Republika Srpska/Srbija /Rudo jedan/ i u tunelu Kotva dva na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar.

Zbog uređenja razdjelog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Povremena obustava saobraćaja aktuelna je na na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, zbog sanacije kolovoza, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim saobraćaja.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde. Na svim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

U FBiH zbog zamjene rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici autoputa Sarajevo zapad – Lepenica. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Jablanica-Blidinje, zbog odrona, putnička vozila do tri i po tone saobraćaju otežano, na vlastitu odgovornost, a za vozila veće nosivosti i dalje je na snazi obustava.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od pet tona i ona se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.