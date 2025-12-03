Danas oblačno sa kišom, na putevima oprez zbog magle

U BiH će danas biti oblačno vrijeme sa kišom, na planinama sa snijegom. Na putevima oprez zbog magle.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tokom dana će ponegdje biti i kraćih sunčanih intervala, dok će u Hercegovini biti kišovito tokom čitavog dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, istočnih smjerova ili promjenljiv, u Hercegovini slab do umjeren, na udare pojačan jugo.

Najviša temperatura vazduha biće od četiri do 10, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Jutros je u BiH pretežno oblačno vrijeme, po kotlinama ima magle, a kiša je zabilježena u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus tri, Mrakovica, Sokolac, Han Pijesak, Čemerno i Tuzla nula, Gacko, Sarajevo i Zenica jedan, Doboj, Banjaluka, Bijeljina i Srebrenica dva, Foča, Višegrad, Jajce i Sanski Most tri, Bileća šest, Mostar i Trebinje osam stepeni Celzijusovih.

Najviše padavina u protekla 24 časa registrovano je u Gacku 21 litar po metru kvadratnom, Bileći 19, na Čemernu 17, Trebinju 16 i Kalinoviku 12.

Na Han Pijesku jutros je izmjereno osam centimetara snijega, na Čemernu dva, Kalinoviku jedan centimetar.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se saobraća redovno, a magla mjestimično smanjuje vidljivost duž riječnih tokova Sane, Vrbasa, Bosne i Spreče, te ponegdje u višim planinskim predjelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS vozače upozoravaju na povećanu opasnost od odrona, naročito na putnim pravcima Kneževo-Ugar, Banjaluka-Jajce u kanjonu Tijesno, Dobro Polje-Miljevina, Sarajevo-Foča- Šćepan Polje, zbog čega je neophodna maksimalno oprezna vožnja.

U toku je sanacija magistralnog puta od Brčkog do Brezovog Polja. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka, te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most dolazi do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Režim saobraćaja izmijenjen je zbog izgradnje vodovodne mreže na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica jedan-Prijedor jedan, te zbog radova u tunelima Hamšil, Pasjaci, Sokolača, Cera tri, Strogonik, Grabovica i Oštri vrh na dionici magistralnog puta Brodar-Višegrad, u tunelu Trgovišta na magistralnom putu Brodar-granica Republika Srpska/Srbija /Rudo jedan/ i u tunelu Kotva dva na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar.

Zbog radova na uređenju razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim saobraćaja.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta. Na ovim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

U FBiH je, zbog zamjene rasvjete, za saobraćaj zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Jablanica-Blidinje, zbog odrona, putnička vozila nosivosti do tri i po tone saobraćaju otežano, na vlastitu odgovornost, a za vozila veće nosivosti i dalje je na snazi obustava.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

(Srna/Mondo)