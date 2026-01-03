Prognoza: Danas snijeg i susnježica, na jugu obilnija kiša

U većini krajeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će padati snijeg, a u Hercegovini se očekuju pljuskovi sa grmljavinom.

Izvor: Shutterstock

Tokom dana očekuje se prestanak padavina, izuzev na jugu Hercegovine, gdje će i dalje biti kiše, a poslije podne i uveče ponovo slaba kiša, susnježica i snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni uz lokalno jake udare, a u Hercegovini i na jugoistoku umjeren i jak, uz olujne udare južni.

Najviša temperatura vazduha biće od dva do osam, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj jutros se saobraća po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, a na području Posavine pada snijeg koji se zadržava na kolovozu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog niske jutarnje temperature moguća je poledica u višim predjelima i preko planinskih prevoja.

Iz AMS upozoravaju vozače i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim pirotehničkih sredstava za izvođenje najvljenih vatrometa, od 12.00 časova 6. januara do ponoći 7. januara i 9. januara cijeli dan.

Na području Banjaluke 8. januara je zabranjen prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju.

Privedeni su kraju radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola i pušten je saobraćaj, ali je potreben oprez zbog završnih radova.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a na mostu na graničnom prelazu Rača saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Pušten je u saobraćaj dio magistralnog puta /brze ceste/ Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put, na dionici Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je saobraćaj uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U Federaciji BiH na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.