Nakon oblačnog jutra slijedi sunčanije vrijeme

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se nakon oblačnog jutra očekuje sunčanije vrijeme.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prije podne biće promjenljivo do potpuno oblačno uz moguću rosulju ili po koju kap kiše, dok će na planinama biti sunčanije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od četiri do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umeren vjetar jugoistočni i istočni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutro je pretežno oblačno, a oko rijeka i po kotlinama maglovito.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac nula, Foča, Gacko, Han Pijesak, Rudo, Šipovo i Zenica jedan, Prijedor, Višegrad, Novi Grad, Srebrenica i Čemerno dva, Banjaluka, Bijeljina, Mrkonjić Grad, Drinić, Sarajevo i Tuzla tri, Doboj i Kneževo četiri, Bileća pet, Mostar i Trebinje osam, a Bihać 10 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Svi putni pravci u Republici Srpskoj i FBiH su prohodni, a saobraćaj se odvija djelimično otežano zbog zimskih uslova za vožnju, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Magla je izražena na području Kalesije, Živinica, Olova i Kladnja, zatim na pravcima Kiseljak-Vitez, kao i na širem području Livna, Kupresa, Glamoča i Bosanskog Grahova.

Smanjena vidljivost zabilježena je i na auto-putu u FBiH, naročito na dionicama Sarajevo sjever-Butila-Sarajevo zapad, te Zenica-Jošanica.

Iz AMS-a su upozorili na poledicu, posebno u višim predjelima, kao i na opasnost od odrona. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i obavezno posjedovanje zimske opreme.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Naizmjenično se vozi i na mostu na graničnom prelazu Rača od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U FBiH je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.