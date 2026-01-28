Danas vjetrovito, oblačno i toplije od prosjeka

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti vjetrovito, natprosječno toplo i oblačno vrijeme, sa slabom kišom, na jugu uz obilnije padavine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sunčanih intervala biće na istoku i sjeveru.

U Hercegovini veći dio dana oblačno s jačom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. U višim predjelima na istoku kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg.

Počeće da duva jak do olujni jugo, osim na sjeveru, gdje će vjetar biti slab.

Maksimalna temperatura vazduha od sedam na sjeveru i jugu do 14 stepeni Celzijusovih na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je umjereno do pretežno oblačno sa kišom u jugozapadnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus pet stepeni, Sokolac minus četiri, Višegrad i Rudo minus dva, Han Pijesak i Gacko minus jedan, Srbac i Foča nula, Bileća, Novi Grad, Prijedor, Čemerno i Zenica jedan, Bijeljina i Tuzla dva,

Ivan sedlo tri, Banjaluka i Mrkonjić Grad četiri, Doboj, Srebrenica i Mostar pet, Trebinje, Bugojno i Livno šest, Mrakovica, Jajce i Sarajevo sedam, Šipovo i Sanski Most devet, Ribnik i Bihać 10 stepeni Celzijusovih.

Visina snijega na Čemernu je 10, na Han Pijesku devet, u Gacku šest, na Sokocu dva i u Kalinoviku jedan centimetar.

Stanje na putevima

Na putevima u Republici Srpskoj i FBiH jutros se vozi nesmetano, kolovozi su mjestimično mokri i klizavi, a u višim predjelima moguća je poledica.

Iz Auto-moto saveza su savjetovali vozačima da voze oprezno, te da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. sova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U FBiH je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.