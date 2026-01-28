Srpska uvodi stroža pravila: Proizvodi sa palminim uljem moraće jasno da se označe

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS pokrenulo je hitnu izradu uredbe o dodatnim zahtjevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje i mast, te druga biljna ulja i masti.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Cilj ove uredbe je, kako su naveli, jasnije označavanje takvih proizvoda i jača podrška domaćoj proizvodnji.

Povod za hitno donošenje ove mjere je zabilježen porast prisustva prehrambenih i neprehrambenih proizvoda na tržištu koji u svom sastavu sadrže palmino ulje, palminu mast, kao i druga biljna ulja i masti.

Radna verzija uredbe biće završena do sutra, nakon čega će Ministarstvo poljoprivrede uputiti prijedlog Vladi Republike Srpske na usvajanje, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske, kao nosilac aktivnosti, održalo je danas prvi sastanak radne grupe za izradu uredbe na kojem su usvojeni zaključci koji će biti integrisani u novu uredbu.

Radna grupa je pristupila izradi pravnog okvira po hitnom postupku kako bi se regulisalo stavljanje ovih proizvoda na tržište, a jedna od najvažnijih mjera biće obaveza da se u trgovinskim lancima jasno označe i posebno istaknu proizvodi koji sadrže palmino ulje i mast, odnosno druga ulja i masti, a cilj je da potrošači imaju jasnu informaciju pri kupovini.

Nastavlja se i intenzivira kampanja "Naše je bolje", a cilj je da se proizvodi domaćih proizvođača u trgovinskim lancima učine vidljivijim i dostupnijim krajnjim kupcima, čime se podstiče domaća privreda, ističe se u saopštenju.

Ovim mjerama institucije Republike Srpske žele zaštititi interese potrošača boljom informisanošću, te pružiti snažniju podršku domaćim proizvođačima u plasmanu proizvoda.

Sastanak je održan u prostorijama Privredne komore Republike Srpske uz učešće partnera na ovom projektu - Ministarstva trgovine i turizma, Republičke uprave za inspekcijske poslove, te Inspektorata i Privredne komore Srpske.

(Srna)