Vrijeme danas: Pretežno oblačno, padavine samo na istoku

U BiH danas će biti uglavnom suvo i oblačno, a samo će na istoku još ponegdje biti slabih padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na jugu se očekuje promenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i slabu kišu tokom dana. Popodne i uveče postepeno razvedravanje.

Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, koji noćas mijenja smjer na jugo, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

STANJE NA PUTEVIMA

Putni pravci u Republici Srpskoj i Federaciji BiH su prohodni, u višim planinskim predjelima pada slab snijeg, a zbog niskih temperatura vozačima se skreće pažnja na mogućnost pojave mjestimične poledice na kolovozima.

Magla smanjuje vidljivost u kotlinama, uz riječne tokove i preko prevoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Povećana je opasnost od odrona, posebno na dionicama Karanovac-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Crna Rijeka, Sarajevo-Foča, Rogatica-Ustiprača-Višegrad i Brodar-Rudo.

Iz AMS-a vozačima savjetuju opreznu vožnju, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje–Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj, gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas, a preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

Radi postavljanja rasvjete u tunelima Cera tri, Strogonik, Hamšil, Grabovica i Oštri vrh na magistralnom putu Brodar-Višegrad jedan, kao i na dionici Međeđa-Brodar u tunelu Kotva dva izmijenjen je režim saobraćaja. Planirano je da radovi traju do 31. marta.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac - Donja LJubogošta, kao i u mjestu LJubogošta na magistralnom putu Podromanija-LJubogošta.

Usljed klizišta, jednom trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo i Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča - Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

U FBiH vidljivost je mjestimice smanjena zbog magle, posebno u kotlinama, uz riječne tokove, te na pojedinim dionicama u višim predjelima.

Odroni, klizišta i osipanje kamenog materijala i dalje su prisutni na dionicama Srebrenik-Šićki Brod, Ribnica-Banovići-Živinice, Simin Han-Ban Brdo, Bugojno-Kupres i Bradina-Konjic-Jablanica.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.